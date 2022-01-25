Парламентські вибори мають відбутися в 2023 році – Стефанчук

Влада хоче запровадити в Україні електронне голосування на виборах

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що парламентські вибори в Україні мають відбутися наступного року. Про це він заявив напередодні під час брифінгу.

«Я прихильник того, що вибори мають відбутися відповідно до Конституції України. На моє розуміння, це 2023 рік», – зазначив спікер.

Він також вкотре наголосив, що не підписуватиме подання до Конституційного суду України щодо тлумачення можливості зміни черговості парламентських і президентських виборів, якщо воно буде ініційоване народними депутатами.

До слова, президент Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада 2021 року заявив, що народні депутати можуть звернутися до Конституційного суду України щодо тлумачення можливості зміни черговості президентських і парламентських виборів.

Згідно з Конституцією України, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Тобто наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023 року, а наступні президентські вибори – навесні 2024 року.

Тим часом, згідно з останнім опитуванням, рейтинги п'ятого президента Петра Порошенка і його партії у січні зросли, «слуги» впали до ОПЗЖ. Інше соціологічне дослідження показало, що «Євросолідарність» випереджає «Слугу народу» на 4%.

Також відомо, що «Слуга народу» має намір вигнати понад 60 депутатів. Наразі йдеться про депутатів місцевих рад.

Раніше на фоні дискусій про можливість дострокових парламентських виборів Давид Арахамія в одному з інтерв'ю оголосив про можливість повернення до пропорційно-мажоритарної виборчої системи. Однак в коментарі «Главкому» Арахамія пояснив, що «Слуги народу» не причетні до розгойдування теми про повернення до старої виборчої системи, відновлення мажоритарки більше в інтересах інших депутатських груп.

За словами першого віцеспікера Верховної Ради Олександр Корнієнко, для громадян України нинішня система із відкритими списками є важкою, її треба детально пояснювати – тоді як колишній формат із одномандатними округами був значно простішим, ба більше, електорат підтримував своїх обранців-мажоритарників.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла новий Виборчий кодекс із відкритими списками 11 липня 2019 року. Згідно із законопроєктом №3112-1, до наступних виборів буде скасована мажоритарна система одномандатних виборчих округів.

Додамо, що президент Зеленський анонсував запровадження в Україні електронного голосування на виборах.

Як заявив заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, електронне голосування на загальнонаціональних виборах ,яке планує запровадити чинна влада, приховує у собі кілька великих загроз, які можуть завдати суттєвої шкоди державі та виборчій системі зокрема.

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