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    ЦВК повідомила підсумкову явку на двох округах, де відбулися довибори в Раду

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    Результати виборів будуть оголошені до 15 листопада - ЦВК повідомила підсумкову явку на двох округах, де відбулися довибори в Раду
    Результати виборів будуть оголошені до 15 листопада
    фото: UA News

    31 жовтня в Україні проходили проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах

    Центральна виборча комісія повідомила про явку на дільницях округів №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область), де 31 жовтня тривали проміжні вибори народних депутатів. Про це інформує пресслужба ЦВК.

    «На момент закриття дільниць явка виборців склала 21,39% в окрузі №184 та 25,57% в окрузі №197», – йдеться в повідомленні ЦВК.

    Комісія порівнює ці дані з показниками позачергових парламентських виборів 2019 року. Тоді на окрузі №184 проголосували 45,96% виборців, на 197-му – 52,01%.

    Результати виборів будуть оголошені до 15 листопада.

    Як відомо, у неділю, 31 жовтня, в Україні проходили проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах.

    Відбувалися місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

    Проміжні вибори народних депутатів були призначені в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

    ЦВК зареєструвала загалом 45 кандидатів у народні депутати в ОВО №184 та №197, однак згодом скасувала реєстрацію п’яти осіб. Тож на проміжних виборах народних депутатів балотувалося 40 кандидатів: в ОВО № 184 – 15, в ОВО № 197 – 25.

    Міських голів обирали в Харкові, Липовці (Вінницька обл.), Теребовлі (Тернопільська обл.), Комарні (Львівська обл.).

    Також відбувалися вибори Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області; Коларівського сільського голови Бердянського району Запорізької області; Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області; Надлацького сільського голови Голованівського району Кіровоградської області; Малолюбашанського сільського голови Рівненського району Рівненської області; Смотрицького селищного голови Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; Кельменецького селищного голови Дністровського району Чернівецької області.

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    Теги: ЦВК вибори
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    ЦВК повідомила підсумкову явку на двох округах, де відбулися довибори в Раду