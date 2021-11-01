ЦВК повідомила підсумкову явку на двох округах, де відбулися довибори в Раду

Результати виборів будуть оголошені до 15 листопада

31 жовтня в Україні проходили проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах

Центральна виборча комісія повідомила про явку на дільницях округів №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область), де 31 жовтня тривали проміжні вибори народних депутатів. Про це інформує пресслужба ЦВК.

«На момент закриття дільниць явка виборців склала 21,39% в окрузі №184 та 25,57% в окрузі №197», – йдеться в повідомленні ЦВК.

Комісія порівнює ці дані з показниками позачергових парламентських виборів 2019 року. Тоді на окрузі №184 проголосували 45,96% виборців, на 197-му – 52,01%.

Результати виборів будуть оголошені до 15 листопада.

Як відомо, у неділю, 31 жовтня, в Україні проходили проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах.

Відбувалися місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

Проміжні вибори народних депутатів були призначені в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

ЦВК зареєструвала загалом 45 кандидатів у народні депутати в ОВО №184 та №197, однак згодом скасувала реєстрацію п’яти осіб. Тож на проміжних виборах народних депутатів балотувалося 40 кандидатів: в ОВО № 184 – 15, в ОВО № 197 – 25.

Міських голів обирали в Харкові, Липовці (Вінницька обл.), Теребовлі (Тернопільська обл.), Комарні (Львівська обл.).

Також відбувалися вибори Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області; Коларівського сільського голови Бердянського району Запорізької області; Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області; Надлацького сільського голови Голованівського району Кіровоградської області; Малолюбашанського сільського голови Рівненського району Рівненської області; Смотрицького селищного голови Кам’янець-Подільського району Хмельницької області; Кельменецького селищного голови Дністровського району Чернівецької області.

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