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    У Черкасах повітряна тривога, очікуються авіаудари

    У Черкасах повітряна тривога, очікуються авіаудари
    фото з відкритих джерел

    Людей просять перейти до укриття

    У Черкасах повітряна тривога, упродовж години-двох можливі авіаудари по території міста.

    Про це написав голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

    «Повітряна тривога – усім в укриття. Упродовж години-двох можливі авіаудари по території міста Черкаси», – написав він.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео).

    Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник о-чільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: Росія Черкаси укриття Україна
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    У Черкасах повітряна тривога, очікуються авіаудари