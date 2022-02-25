У Черкасах повітряна тривога, очікуються авіаудари

Людей просять перейти до укриття

У Черкасах повітряна тривога, упродовж години-двох можливі авіаудари по території міста.

Про це написав голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

«Повітряна тривога – усім в укриття. Упродовж години-двох можливі авіаудари по території міста Черкаси», – написав він.

Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео).

Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник о-чільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.