Епіфаній: чув від Філарета тільки мову ультиматумів



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Святійший патріарх Філарет та предстоятель Православної Церкви України Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України запевняє, що шукав з Філаретом компроміс

Митрополит Київський Епіфаній заявив, що шукав компроміс з почесним патріархом Філаретом, проте у відповідь чув «тільки мову ультиматумів».

«Після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу про автокефалію ми (з Філаретом) неодноразово зустрічалися, спілкувалися, але я чув тільки мову ультиматумів. Я намагався знайти компроміс, переконував почесного патріарха в тому, що ми йому і так створили всі необхідні умови, що він повинен стати моральним авторитетом для українського суспільства», - сказав Епіфаній в ефірі Радіо НВ.

За словами митрополита, він не може виконати умови, які йому поставив Філарет, оскільки відповідні рішення були прийняті колегіально. Зокрема, серед таких умов він назвав відновлення Київського патріархату і посади чинного патріарха, прийняття статуту Київського патріархату або скликання Синоду Київського патріархату.

«Оскільки я побачив, що почесний патріарх не йде на жоден компроміс, а ставить тільки ультиматуми, і побачивши, що владні амбіції руйнують те, що було створено до цього часу, ми зараз ведем спілкування тільки через засоби масової інформації», - підсумував митрополит Епіфаній.

Напередодні Епіфаній закликав вірян та духовенство не брати участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної церкви.

Також Епіфаній заявив, що Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України.