Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України - Епіфаній



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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній Фото: Главком

Митрополит Епіфаній озвучив причину розбіжностей з Філаретом

Митрополит Епіфаній заявив, що почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України.

Про це глава ПЦУ сказав в ефірі «Радіо НВ».

«Після Об'єднавчого собору і після отримання Томосу у нас відбулися певні розбіжності у майбутньому баченні розбудови єдиної помісної православної церкви, щодо моделі керування церквою, яка об'єдналася», - повідомив Епіфаній.

За його словами, так званими акціонерами Томосу є не якась певна особа, а український народ.

«Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна постать (Філарет - ред.), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. […] На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народа мати свою помісну православну церкву», - додав Епіфаній.

Напередодні Епіфаній закликав вірян та духовенство не брати участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної церкви.