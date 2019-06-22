Епіфаній нагадав, що вбивство – великий гріх, а війна – велике зло



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«Здавалося б, жахіття війни не мають повторюватись більше ніколи, проте сьогодні наша держава знову потерпає від зовнішньої агресії», - зазначив глава ПЦУ Епіфаній

Митрополит Епіфаній у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни нагадав вірянам про істини, «неодноразово доведені історією».

Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

«Сьогодні в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Вбивство – великий гріх, а війна – велике зло. Ці істини вже неодноразово доведені історією. Здавалося б, жахіття війни не мають повторюватись більше ніколи, проте сьогодні наша держава знову потерпає від зовнішньої агресії. На жаль, знову гинуть люди, наші захисники...» - зазначив глава ПЦУ.

Митрополит Епіфаній закликав українців «пам’ятати та шанувати безвинно убієнних синів та доньок України, які загинули як в попередніх війнах, так і вже в наш час».

«Молімося сьогодні за них і просімо Господа наставити живих на шлях миру, єдності, добра й любові», - сказав глава ПЦУ.

Як відомо, 22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

П’ятий президент України Петро Порошенко в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни заявив, що священний обов’язок українців перед Героями усіх поколінь змусити ворога піти з нашої землі.