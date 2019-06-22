  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко у День скорботи 22 червня звернувся до українців

    • Розсилка
    Порошенко у День скорботи 22 червня звернувся до українців

    Порошенко зауважив, що після Другої світової війни додому не повернувся кожен п’ятий українець

    П’ятий президент України Петро Порошенко в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни заявив, що священний обов’язок українців перед Героями усіх поколінь змусити ворога піти з нашої землі.

    Про це 22 червня повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.

    «Сьогодні – сумна річниця початку найкривавішого для українського народу періоду Другої світової війни. Щодня українці сплачували криваву данину як на фронтах, так і в тилу, під ворожою окупацією та у загонах Руху опору. Додому не повернувся кожен п’ятий...» - зазначив Порошенко.

    Він заявив, що низько вклоняється перед усіма, хто «витримав нелюдську ношу війни».

    «Дякую нашим воїнам, які і сьогодні мужньо боронять українську землю від російського агресора. Вірю, що змусимо ворога піти з нашої землі. Це – наш священний обов’язок перед Героями усіх поколінь!» - підкреслив колишній глава держави.

    Нагадаємо, раніше Порошенко закликав РНБО та президента Володимира Зеленського відреагувати на «позов української філії Російської Православної Церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної Православної Церкви України».

    Читайте також інтерв’ю «Петро Порошенко: Нашим головним опонентом на виборах вважаю політичну силу Бойка-Медведчука»
    Читайте також
    Петро Порошенко Росія бойовики на Донбасі війна Друга світова війна агресія українці президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ