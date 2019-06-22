Порошенко у День скорботи 22 червня звернувся до українців



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Порошенко зауважив, що після Другої світової війни додому не повернувся кожен п’ятий українець

П’ятий президент України Петро Порошенко в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни заявив, що священний обов’язок українців перед Героями усіх поколінь змусити ворога піти з нашої землі.

Про це 22 червня повідомляється на сторінці Порошенка у Facebook.

«Сьогодні – сумна річниця початку найкривавішого для українського народу періоду Другої світової війни. Щодня українці сплачували криваву данину як на фронтах, так і в тилу, під ворожою окупацією та у загонах Руху опору. Додому не повернувся кожен п’ятий...» - зазначив Порошенко.

Він заявив, що низько вклоняється перед усіма, хто «витримав нелюдську ношу війни».

«Дякую нашим воїнам, які і сьогодні мужньо боронять українську землю від російського агресора. Вірю, що змусимо ворога піти з нашої землі. Це – наш священний обов’язок перед Героями усіх поколінь!» - підкреслив колишній глава держави.

Нагадаємо, раніше Порошенко закликав РНБО та президента Володимира Зеленського відреагувати на «позов української філії Російської Православної Церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної Православної Церкви України».