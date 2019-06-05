Епіфаній обговорив з Саакашвілі процес визнання ПЦУ



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Саакашвілі високо оцінив діяльність Епіфанія, спрямовану на розбудову помісної церкви

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з третім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

Про це повідомляє портал ПЦУ.

«Сторони обговорили процес визнання Православної Церкви України іншими помісними православними церквами, та зокрема, Грузинською православною церквою», - зазначається в повідомленні.

Ішлося також про поточну міжконфесійну ситуацію в нашій країні та справу єднання усього українського православ’я. Саакашвілі високо оцінив діяльність предстоятеля, спрямовану на розбудову помісної церкви.

Митрополит Епіфаній своєю чергою подякував за візит та зазначив, що попереду ще чимало роботи.

Він підкреслив: хоча Москва й намагається чинити всі можливі перешкоди, проте визнання автокефалії Української церкви та єднання православних українців навколо неї все одно відбудуться.