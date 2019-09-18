Ердоган хоче повернути до трьох мільйонів біженців назад до Сирії



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Всього в Туреччині проживає 3,6 млн сирійських біженців

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив про те, що зона безпеки на півночі Сирії дозволить розмістити 2-3 млн. сирійський біженців, які зараз знаходяться в Європі і Туреччині. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про території на схід від річки Євфрат на відстані в 450 км. Як наслідок, Анкара розраховує на підтримку європейських столиць в цьому питанні. Окрім того Реджеп Ердоган нагадав про ситуацію в провінції Ідліб, де знаходиться до 4 млн. цивільних осіб.

Всього за роки громадянської війни в Сирії Туреччина прийняла 3,6 млн. осіб біженців із сусідньої країни. А тому дане питання є принциповим для Анкари.

Реджеп Ердоган заявив про те, що має наміри детально обговорити плани щодо створення зони безпеки на півночі Сирії наступного тижня в рамках переговорів із Дональдом Трампом. При цьому лідер Туреччини пообіцяв, що Анкара вдасться до односторонніх кроків через два тижні, якщо переговори із Вашингтоном не дадуть жодних результатів. Туреччина хоче гарантувати те, що північ Сирії не буде підконтрольною курдським загонам самооборони YPG.