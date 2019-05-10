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    Ердоган: Туреччина буде й надалі рухатися в ЄС

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    Турецький лідер&nbsp;Реджеп Таїп Ердоган знову заговорив про союз із Європою - Ердоган: Туреччина буде й надалі рухатися в ЄС
    Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган знову заговорив про союз із Європою

    Анкара подала заявку на приєднання до ЄС ще у 1987 році

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що країна під його керівництвом буде і далі рішуче та активно рухатися в бік повноправного членства в ЄС. Про це повідомляє ресурс EU Observer.

    Виступаючи в Анкарі, очільник Туреччини наголосив на тому, що країна буде рухатися до ЄС своїм шляхом, не зважаючи на спроби окремих гравців виключити Туреччину із європейської сім’ї.

    Анкара вперше подала офіційну заявку на приєднання до ЄС у 1987 році.

    Окремо Ердоган звинуватив ЄС в тому, що вони залишили Туреччину одну в умовах кризи із біженцями. На сьогодні в країні перебувають до 3,6 млн біженців із країн Близького Сходу – переважно Іраку, Сирії і Афганістану. 

    Нагадаємо, Верховна виборча рада Туреччини прийняла рішення про повторне проведення місцевих виборів в Стамбулі. Повторні вибори відбудуться 23 червня.

    Євросоюз взяв до уваги рішення Вищої виборчої ради Туреччини про проведення перевиборів у Стамбулі та звернувся до турецької влади з вимогою без зволікань довести до громадськості підстави для такого рішення.

    Також зазначимо, що у березні Європарламент затвердив звіт комітету закордонних справ  із закликом до Єврокомісії та держав-членів офіційно призупинити переговори з Туреччиною про вступ до ЄС.

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