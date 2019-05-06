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    У Туреччині скасовано результати виборів у Стамбулі

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    Повторні вибори у Стамбулі відбудуться 23 червня - У Туреччині скасовано результати виборів у Стамбулі
    Повторні вибори у Стамбулі відбудуться 23 червня

    Виборча рада призначила повторне голосування

    Верховна виборча рада Туреччини прийняла рішення про повторне проведення місцевих виборів в Стамбулі.

    Про це заявив у понеділок представник правлячої Партії справедливості і розвитку Реджеп Озел, повідомляє Daily Sabah.

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    Рішення про повторне проведення місцевих виборів було прийняте на хвилі появи нових доказів порушень під час голосування, нібито виявлених керівною партією.

    Виборча рада 7 голосами проти 4 винесла  рішення про анулювання результатів виборів у Стамбулі.

    Повторні вибори відбудуться 23 червня.

    Місцеві вибори 31 березня в Стамбулі, на яких кандидат переміг Національного альянсу від головної опозиційної Республіканської народної партії Екрем Імамоглу з різницею в 13 729 голосів, викликали широкі дискусії і супроводжувалися скаргами з боку керівної партії, чий кандидат програв.

    Скарги керівної партії стосувалися наступних категорій: порушень при підрахунку голосів, серйозних розбіжностей між кількістю зареєстрованих виборців і кількістю бюлетенів для голосування, деяких голів виборчих комітетів і членів, які не були державними службовцями, як того вимагає закон, і виборців, які не мали права голосу.

     

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