У Туреччині скасовано результати виборів у Стамбулі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повторні вибори у Стамбулі відбудуться 23 червня

Виборча рада призначила повторне голосування

Верховна виборча рада Туреччини прийняла рішення про повторне проведення місцевих виборів в Стамбулі.

Про це заявив у понеділок представник правлячої Партії справедливості і розвитку Реджеп Озел, повідомляє Daily Sabah.

Рішення про повторне проведення місцевих виборів було прийняте на хвилі появи нових доказів порушень під час голосування, нібито виявлених керівною партією.

Виборча рада 7 голосами проти 4 винесла рішення про анулювання результатів виборів у Стамбулі.

Повторні вибори відбудуться 23 червня.

Місцеві вибори 31 березня в Стамбулі, на яких кандидат переміг Національного альянсу від головної опозиційної Республіканської народної партії Екрем Імамоглу з різницею в 13 729 голосів, викликали широкі дискусії і супроводжувалися скаргами з боку керівної партії, чий кандидат програв.

Скарги керівної партії стосувалися наступних категорій: порушень при підрахунку голосів, серйозних розбіжностей між кількістю зареєстрованих виборців і кількістю бюлетенів для голосування, деяких голів виборчих комітетів і членів, які не були державними службовцями, як того вимагає закон, і виборців, які не мали права голосу.