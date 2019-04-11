Естонія не пропустила у свої води російське судно «Сєдов» через курсантів з Криму



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Російський вітрильник «Сєдов» Фото: postimees.ee

На борту російського вітрильника були курсанти з Керчі (окупований Крим)

Естонія не пустила в свої води російський вітрильник «Сєдов» через те, що на його борту були курсанти з Керчі (окупований Крим). Про це повідомляє Postimees з посиланням на прес-секретаря МЗС Естонії Сандру Камілову.

«Навчальне судно «Сєдов» не отримало дозвіл на вхід в територіальні води Естонії, оскільки, за нашими даними, на борту перебувають курсанти Керченського державного морського технологічного університету з окупованого Криму», - сказав Камілова.

Прес-секретар нагадала, що Естонія не визнає незаконну окупацію Криму.

«За нашою оцінкою, видача дозволу на вхід навчального судна в територіальні води Естонії суперечила б політиці невизнання окупації Криму», - наголосила вона.

Як повідомлялось, керівництво Російської Федерації використовує освіту як зброю проти України.

Нагадаємо, 18 березня 2014 року в Москві президентом Росії Володимиром Путіним спільно з самопроголошеними головою Ради міністрів Автономної республіки Крим Сергієм Аксьоновим, спікером Верховної ради АРК Володимиром Константиновим і головою Севастопольської міської державної адміністрації Олексієм Чалим після проведення незаконного референдуму був підписаний договір про прийняття Республіки Крим до складу Росії.

Насильницька анексія Криму не визнається українською державою, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, суперечить рішенню Венеціанської комісії, а США і країни Європейського союзу вводять проти РФ економічні санкції.

Російською владою анексія трактується як «повернення Криму Росії» і «відновлення історичної справедливості».

Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», територія Кримського півострова в результаті російської окупації вважається тимчасово окупованою територією.

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