Яценюк: Кремль можуть протверезити жорсткі санкції проти вищого керівництва РФ
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Лідер НФ вважає, що Путін відпрацьовує основний, базовий конфлікт не тільки з Заходом, але й з демократією у світі, в Україні
Будь-які спроби знайти переговорний майданчик з Росією і Путіним, щоб він припинив війну, є химерою, якщо такі спроби не підтримані дуже жорстким тиском. Про це заявив лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк під час 12-го Київського безпекового форуму 11 квітня, йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».
Політик підкреслив, що війна в Україні триває: «Люди намагаються її виштовхнути зі своєї свідомості, знайти швидке вирішення проблеми. І це природно, їх можна зрозуміти. Але реальність зовсім інша. Війна не завершена. І плани Путіна незмінні».
«Якщо хтось думає, що Путін є тією людиною, яка бажає миру і хоче припинити війну, - це нонсенс. Путін - та людина, яка провокує конфлікти по всьому світу. Він відпрацьовує основний, базовий конфлікт не тільки з Заходом, але й з демократією у світі, в Україні», - наголосив Арсеній Яценюк.
Зупинка Путіна і відновлення територіальної цілісності України – це завдання і для нашої держави, і для всього західного світу, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Нам не вистачає рішучості. Я хочу про це заявити. Будь-які спроби знайти переговорний майданчик з Путіним і Росією з приводу того, щоб він припинив війну, є химерою, якщо такі спроби не підтримані дуже конкретними заходами і методами, дуже жорстким тиском».
Зокрема, наголосив він, необхідні ефективні санкції. Арсеній Яценюк підкреслив, що зараз ефективність запровадженого механізму санкцій «далека від досконалості».
На переконання Яценюка, необхідні жорсткі санкції в сфері енергетики, торгівлі вуглеводнями і, в тому числі, - відмова від будівництва «Північного потоку-2».
Важливе також впровадження жорстких фінансових санкцій: «Мова йде про блокування рахунків, блокування технологій та компаній. І про введення персональних санкцій не тільки проти компаній, а проти вищого керівництва Російської Федерації. Тільки це їх може протверезити».
Яценюк також наголосив на необхідності боротьби з інформаційною пропагандою: «Свобода слова – це не свобода російської брехні. Свобода слова – це не свобода телеканалу «Russia Today». Свобода слова – це велике досягнення знати правду. Це можливість на противагу будь-якого фейку, який сьогодні розповсюджується в світі, сказати правдиву і достовірну інформацію».
Лідер «Народного фронту» також підкреслив, що мирний процес потребує нового порядку денного: «Необхідно визнати низьку ефективність Мінського процесу. Так, на початковому етапі Мінський процес принаймні зменшив кількість обстрілів і зупинив широкомасштабну агресію. Але в цій формі, в якій він існує сьогодні, а тим більше в російській інтерпретації, - Мінський процес потребує не просто доопрацювання, а нового порядку денного і нових підходів».
Яценюк наголосив, що Росія повинна понести й фінансову відповідальність за окупацію і агресію проти України: «Україна сьогодні вимагає відшкодування збитків, завданих російською агресією, а завтра Україна буде вимагати компенсації за незаконне захоплення Донецька, Луганська і Криму. Адже нам необхідно відновлювати і Донецьк, і Луганськ, і Автономну Республіку Крим».
Він підкреслив, що питання повернення Донецька й Луганська та повернення Автономної Республіки Крим неможливо розділяти: «Це не більше, ніж дипломатична гра. Для українців це рівнозначні питання. Це наша держава, це наша територія».
«Тому на порядку денному будь-якого мирного процесу з відновлення територіальної цілісності України стоїть три питання. Росія і Путін, поверніть Донецьк, поверніть Луганськ, поверніть Крим і заберіть свої війська з нашої української території», - наголосив Яценюк.
Цьогорічний Київський безпековий форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.
Київський безпековий форум заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.
Напередодні Яценюк розповів, чого очікувати від Київського безпекового форуму.