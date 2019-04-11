Яценюк: Кремль можуть протверезити жорсткі санкції проти вищого керівництва РФ



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Лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк відкрив 12-й Київський безпековий форум Фото: nfront.org.ua

Лідер НФ вважає, що Путін відпрацьовує основний, базовий конфлікт не тільки з Заходом, але й з демократією у світі, в Україні

Будь-які спроби знайти переговорний майданчик з Росією і Путіним, щоб він припинив війну, є химерою, якщо такі спроби не підтримані дуже жорстким тиском. Про це заявив лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк під час 12-го Київського безпекового форуму 11 квітня, йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

Політик підкреслив, що війна в Україні триває: «Люди намагаються її виштовхнути зі своєї свідомості, знайти швидке вирішення проблеми. І це природно, їх можна зрозуміти. Але реальність зовсім інша. Війна не завершена. І плани Путіна незмінні».

«Якщо хтось думає, що Путін є тією людиною, яка бажає миру і хоче припинити війну, - це нонсенс. Путін - та людина, яка провокує конфлікти по всьому світу. Він відпрацьовує основний, базовий конфлікт не тільки з Заходом, але й з демократією у світі, в Україні», - наголосив Арсеній Яценюк.

Зупинка Путіна і відновлення територіальної цілісності України – це завдання і для нашої держави, і для всього західного світу, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Нам не вистачає рішучості. Я хочу про це заявити. Будь-які спроби знайти переговорний майданчик з Путіним і Росією з приводу того, щоб він припинив війну, є химерою, якщо такі спроби не підтримані дуже конкретними заходами і методами, дуже жорстким тиском».

Зокрема, наголосив він, необхідні ефективні санкції. Арсеній Яценюк підкреслив, що зараз ефективність запровадженого механізму санкцій «далека від досконалості».

На переконання Яценюка, необхідні жорсткі санкції в сфері енергетики, торгівлі вуглеводнями і, в тому числі, - відмова від будівництва «Північного потоку-2».

Важливе також впровадження жорстких фінансових санкцій: «Мова йде про блокування рахунків, блокування технологій та компаній. І про введення персональних санкцій не тільки проти компаній, а проти вищого керівництва Російської Федерації. Тільки це їх може протверезити».

Яценюк також наголосив на необхідності боротьби з інформаційною пропагандою: «Свобода слова – це не свобода російської брехні. Свобода слова – це не свобода телеканалу «Russia Today». Свобода слова – це велике досягнення знати правду. Це можливість на противагу будь-якого фейку, який сьогодні розповсюджується в світі, сказати правдиву і достовірну інформацію».

Лідер «Народного фронту» також підкреслив, що мирний процес потребує нового порядку денного: «Необхідно визнати низьку ефективність Мінського процесу. Так, на початковому етапі Мінський процес принаймні зменшив кількість обстрілів і зупинив широкомасштабну агресію. Але в цій формі, в якій він існує сьогодні, а тим більше в російській інтерпретації, - Мінський процес потребує не просто доопрацювання, а нового порядку денного і нових підходів».

Яценюк наголосив, що Росія повинна понести й фінансову відповідальність за окупацію і агресію проти України: «Україна сьогодні вимагає відшкодування збитків, завданих російською агресією, а завтра Україна буде вимагати компенсації за незаконне захоплення Донецька, Луганська і Криму. Адже нам необхідно відновлювати і Донецьк, і Луганськ, і Автономну Республіку Крим».

Фото: nfront.org.ua

Він підкреслив, що питання повернення Донецька й Луганська та повернення Автономної Республіки Крим неможливо розділяти: «Це не більше, ніж дипломатична гра. Для українців це рівнозначні питання. Це наша держава, це наша територія».

«Тому на порядку денному будь-якого мирного процесу з відновлення територіальної цілісності України стоїть три питання. Росія і Путін, поверніть Донецьк, поверніть Луганськ, поверніть Крим і заберіть свої війська з нашої української території», - наголосив Яценюк.

Фото: nfront.org.ua