В окупованому Криму продовжили арешт двом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»



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Засідання пройшло в закритому режимі, нікого з родичів і людей, які прибули для підтримки заарештованих, не пустили у будівлю суду, - адвокат

Слідчі попросили ще три місяці, оскільки не встигли провести експертизи у даній кримінальній справі і не допитали п'ятьох свідків обвинувачення

В окупованому Криму Київський районний «суд» у Сімферополі продовжив на три місяці утримання під вартою фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендера Абдулганієва і Рустема Емірусеїнова, яких заарештували у лютому 2019 року

Про це повідомляє «Кримська солідарність».

«Це перше продовження у цій групі («справа Хізб ут-Тахрір» - червоногвардійська група). Слідчі попросили ще три місяці, оскільки не встигли провести експертизи у даній кримінальній справі і не допитали п'ятьох свідків обвинувачення», - заявив у коментарі адвокат Едем Семедляєв.

На його думку, запобіжний захід обрано необґрунтовано.

«Ми вважаємо, що клопотання про продовження арешту обрано необґрунтовано. Вважаємо, що це проблеми слідства, якщо вони не встигають щось провести або когось опитати. Наші підзахисні не повинні від цього страждати. Є інші запобіжні заходи, не пов'язані з утриманням у слідчому ізоляторі», - підкреслив Семедляєв.

Адвокат Лілі Гемеджі повідомила, що засідання пройшло в закритому режимі, нікого з родичів і людей, які прибули для підтримки заарештованих, не пустили у будівлю суду.

За її словами, захист, домагаючись звільнення з СІЗО своїх підзахисних, апелював міжнародним правом.

«Ми в першу чергу акцентували увагу на тому, що згідно з міжнародним правом до них має застосовуватися 4-а Женевська конвенція, але оцінку цього доводу суд не дав навіть в постанові. Запобіжний захід продовжено на три місяці - до 13 липня 2019 року», - повідомила Гемеджі.

Вона підкреслила, що її 21-річний підзахисний Ескендер Абдулганієв, «наймолодший з усіх затриманих на сьогодні», подякував небайдужим людям, які «залишають свої справи, приходять до будівлі суду і надають таким чином велику моральну підтримку їм».

У свою чергу адвокат Маммет Мамбетов повідомив, що його підзахисного Рустема Емірусеїнова звинувачують у тероризмі.

«Звинувачується за ч. 1 ст. 205.5 (організація діяльності організації, визнаної у РФ терористичною). Вважають, що може сховатися від слідства, маючи українське громадянство, вплинути на свідків або знищити докази. Захист висловила свою позицію, засновану на нормах міжнародного права, зокрема 4-ій Женевській конвенції і двох резолюціях Генеральної асамблеї ООН», - повідомив Мамбетов.

Як повідомлялося, 14 лютого 2019 року ФСБ обшукала будинки кримських татар в селі Жовтневе Красногвардійського району Криму. Були затримані Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов. Таким чином ФСБ було організована чергова, восьма за рахунком, «справа Хізб ут-Тахрір».

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків, що провели 14 лютого російські силовики в будинках кримських татар в смт Жовтневе в окупованому Криму.

Три дні тому, 8 квітня, на одиночний пікет проти дій російських силовиків з плакатом «Мій син не терорист» вийшов батько одного з арештованих кримських татар Решат Емірусеїнов.