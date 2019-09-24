Естонія скасовує безплатні довгострокові візи для українців



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Рішення набере чинності 1 листопада

Уряд Естонії скасував своє рішення 2010 року, яким громадяни України були звільнені від обов’язку сплачувати державне мито за розгляд заявок на довготермінові візи.

Як заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Реймсалу, на сьогодні близько 90 відсотків громадян України, які звертаються з проханням про довгострокову візу, просять її з метою працевлаштування. Тому, за його словами, надалі не виправдано зберігати такий виняток для громадян України.

Рішення набере чинності 1 листопада.

При цьому пресова служба уряду Естонії наголосила, що Україна й далі залишається важливим партнером Естонії в Східній Європі, і пріоритетом зовнішньої політики Естонії й далі є робити все задля інтеграції України з Європейським союзом, зокрема і збільшенням свободи пересування осіб і економічною інтеграцією.

Таке саме рішення про скасування винятку з оплати держмита за довготермінові візи ухвалили і для громадян Білорусі.

Ідеться лише про національну візу типу D терміном понад 90 днів – до року – для перебування з такою метою, як працевлаштування, навчання, тривале лікування тощо. Держмито за розгляд заявки на таку візу в Естонії становить нині стандартно 80 євро; за ще одним рішенням, ухваленим 24 вересня, ця сума з 1 січня 2020 року зросте до 100 євро.

Ці візи не стосуються громадян України, які мають намір відвідати Естонію чи інші держави-члени «шенгенської зони» на термін до 90 днів протягом кожних 180 днів без права на працевлаштування – для власників біометричних українських паспортів такі подорожі безвізові, інакше потрібна звичайна шенгенська віза.

Джерело: Радіо Свобода