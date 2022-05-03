Етична комісія психологів відреагувала на скандал за участю доньки омбудсменки Денісової

Олександра Квітко втрапила у скандал через публікацію у мережі історій людей, які пережили звірства окупантів на Київщині

Донька уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, психологиня Олександра Квітко втрапила у скандал через публікацію у мережі історій зі своєї практики, де йдеться про терапію з дорослими й дітьми, які постраждали внаслідок звірств російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі тощо. Так, нещодавно вона запостила у Facebook малюнки хлопчика, за допомогою яких він спілкувався з оточуючим світом після того, як російські нелюди вчинили над ним наругу на очах у матері.

Користувачі мережі почали бити на сполох через такі дії психологині, закликавши уповноважених і авторитетних осіб втрутитися у ситуацію, адже, якщо дитина натрапить на ці малюнки у мережі, у неї посилюватиметься стрес.

Етична комісія Національної психологічної асоціації відреагувала на ситуацію й засудила дії Квітко, наголосивши на необхідності дотримання етичних вимог при висвітленні таких подій та історій осіб, які зазнали травматичного досвіду.

«Люди, які пережили травматичні події, заслуговують на повагу, дотримання конфіденційності та захист від можливої ретравматизації. Їхні інтереси бути на першому місці й превалювати над соціальними, політичними чи медійними цілями», – зазначили у НПА.

Наголошується, що Етична комісія нині розглядає першу скаргу щодо можливого порушення етичних вимог до діяльності психолога-консультанта, члена НПА, в контексті висвітлення військових злочинів. Ймовірно, йдеться про Квітко.

«Члени Етичної комісії підкреслюють, що психічне здоров’я – важливий ресурс у протистоянні російській агресії, а етика та права людини, у тому числі у випадках висвітлення військових злочинів, є значущим інструментом захисту громадського та індивідуального благополуччя», – повідомили психологічній асоціації.

Після скандалу Квітко закрила доступ до своєї сторінки у Facebook, де вона публікувала історії зі своєї практики, та не коментує цю ситуацію

Нагадаємо, напередодні генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про встановлення особи першого підозрюваного у звірствах, вчинених російськими військовими в Бучі Київської області. За її словами, це – командир підрозділу Нацгвардії Росії Сергій Колоцей.