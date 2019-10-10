Етнічним українцям планують давати часткове громадянство, - Зеленський



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Володимир Зеленський заявив, що етнічним українцям планують давати часткове громадянство Фото: Главком

У МЗС підготовлено відповідний законопроект

Президент України Володимир Зеленський заявив, що етнічним українцям планують надавати часткове громадянство.

Про це він розповів під час пресмарафону.

Зеленський зазначив, що в міністерстві закордонних справ підготовлено відповідний законопроект. Прийняття законопроекту дозволить повернути українців і боротися з міграцією.

«Ми вже практично вибудували структуру, як дати етнічним українцям можливість стати частково громадянами України. Тобто мати можливість надати їм громадянство. Головна проблема була, що вони хочуть залишитись громадянами тих країн, в яких вони живуть - ред.). Вже зараз придумана ця конструкція», - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що законопроект повинен вирішити питання з оплатою податків для таких громадян.

«Ми будемо вводити законопроект. Вони будуть платити податки. Там є складні питання, тому що якщо ти громадянин двох країн, то де ти платиш податки? Для нас важливо все так врегулювати, щоб їх підприємство було в Україні. Тоді юридично оформлене підприємство тут платило податки. Це питання вплине», - додав він.