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    Етнічним українцям планують давати часткове громадянство, - Зеленський

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    Володимир Зеленський заявив, що етнічним українцям планують давати часткове громадянство - Етнічним українцям планують давати часткове громадянство, - Зеленський
    Володимир Зеленський заявив, що етнічним українцям планують давати часткове громадянство
    Фото: Главком

    У МЗС підготовлено відповідний законопроект

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що етнічним українцям планують надавати часткове громадянство.

    Про це він розповів під час пресмарафону.

    Зеленський зазначив, що в міністерстві закордонних справ підготовлено відповідний законопроект. Прийняття законопроекту дозволить повернути українців і боротися з міграцією.

    «Ми вже практично вибудували структуру, як дати етнічним українцям можливість стати частково громадянами України. Тобто мати можливість надати їм громадянство. Головна проблема була, що вони хочуть залишитись громадянами тих країн, в яких вони живуть - ред.). Вже зараз придумана ця конструкція», - заявив Зеленський.

    Також він зазначив, що законопроект повинен вирішити питання з оплатою податків для таких громадян.

    «Ми будемо вводити законопроект. Вони будуть платити податки. Там є складні питання, тому що якщо ти громадянин двох країн, то де ти платиш податки? Для нас важливо все так врегулювати, щоб їх підприємство було в Україні. Тоді юридично оформлене підприємство тут платило податки. Це питання вплине», - додав він.

    МЗС податки Володимир Зеленський президент громадянство
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