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    Ейфелеву вежу знову відкрили для туристів

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    Ейфелеву вежу знову відкрили для туристів

    Відвідувачам, які придбали квитки на 1 і 2 серпня і не потрапили до вежі, пообіцяли компенсацію

    Працівники Ейфелевої вежі припинили страйк і готуються в п’ятницю, 3 липня, вийти на роботу.

    Про це повідомили в компанії SETE, що керує вежею.

    «Страйк частини персоналу SETE завершено. Ейфелева вежа знову відкриє свої двері для відвідувачів», - йдеться в заяві компанії.

    Як повідомили в SETE, всі відвідувачі, які придбали квитки на відвідування вежі на 1 і 2 серпня «отримають автоматичну і повну компенсацію».

    «SETE ще раз приносить свої вибачення всім відвідувачам, які опинилися з 1 серпня перед закритими дверима», - підкреслили в компанії.

    Нагадаємо, причиною страйку став протест персоналу Ейфелевої вежі проти введення нових правил відвідування пам’ятки.

    Джерело: УНН

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