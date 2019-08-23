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    Facebook дав збій в ряді країн

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    <p>Збій у роботі соцмережі стався вранці 23 серпня, скаржаться користувачі</p> - Facebook дав збій в ряді країн

    Збій у роботі соцмережі стався вранці 23 серпня, скаржаться користувачі

    Найбільша кількість скарг надійшла на збій у роботі сайту Facebook (79%)

    Користувачі соціальної мережі Facebook 23 серпня повідомляють про збої в роботі сервісу в низці країн.

    Про це свідчать дані сайту Downdetector, який займається моніторингом збоїв і відключень інтернет-сайтів.

    Збій у роботі соцмережі стався вранці, пишуть користувачі.

    Найбільша кількість скарг надійшла на збій у роботі сайту Facebook (79%), решта були зв'язані з входом на сайт (20%).

    Нагадаємо, для користувачів у США Instagram запустить функцію, що дозволить повідомляти про пости, які вони вважають фейковими.

    До слова, уряд КНР заявив про те, що має право поширювати власне бачення щодо ситуації в Гонконзі за допомогою соціальних мереж на фоні масових протестів місцевого населення. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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