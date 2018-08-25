Facebook, Microsoft, Google і Twitter проведуть закриту зустріч перед виборами в США



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Головна мета зустрічі - підготовка до проміжних виборів в США, які пройдуть в листопаді цього року

Глава підрозділу політики у сфері кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер запросив представників близько 10 найбільших технологічних компаній зібратися у штаб-квартирі Twitter в Сан-Франциско.

Головна мета зустрічі - підготовка до проміжних виборів в США, які пройдуть в листопаді цього року.

Відповідний лист Глейхера є в розпорядженні видавництва BuzzFeed.

Серед запрошених присутні Google, Microsoft, Snapchat та інші.

«Впродовж останніх декількох тижнів, ми мали намір організувати бесіду для продовження обговорень у нашій сфері по інформаційним операціям, захисті виборів та роботу, яку ми всі робимо, щоб впоратися з цими викликами», - сказано в листі.

Нагадаємо, увага влади США до даних компаній посилилася після того, як Facebook і Twitter «занадто повільно відреагували на повідомлення про втручання іноземних спецслужб у їхні платформи для впливу на користувачів перед виборами в 2016 році».

Нагадаємо, нещодавно радник президента США з національної безпеки Джон Болтон застеріг РФ від втручання у вибори-2018.