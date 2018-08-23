Радник Трампа застеріг РФ від втручання у вибори-2018



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Радник президента США Джон Болтон

Болтон наголосив, що США зроблять усе для того, аби на цьогорічних виборах «не сталось повторення 2016 року»

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив у четвер, що застеріг свого російського колегу від втручання у вибори в США в листопаді.

Як повідомляє Reuters, Болтон, виступаючи після переговорів в Женеві з керівником Ради національної безпеки РФ Миколою Патрушевим, заявив, що питання втручання Росії у вибори заблокувало ухвалення спільної заяви двох сторін.

«Я дав зрозуміти, що ми не будемо терпіти втручання в 2018 році, і ми готові вжити необхідні кроки для запобігання йому», - сказав Болтон на прес-конференції.

Окремо у інтерв'ю Associated Press Болтон розповів, що підняв питання втручання на зустрічі.

«Я підняв це питання сьогодні вранці. Вони взагалі не відреагували», - сказав Болтон.

Болтон наголосив, що США зроблять усе для того, аби на цьогорічних виборах «не сталось повторення 2016 року». Водночас він додав, що Вашингтон не вводитиме нові санкції стосовно росіян, якщо подальшого втручання не буде.

До слова, нещодавно радник Білого дому Дональд МакҐан 30 годин свідчив у розслідуванні щодо Росії.

Джерело: Європейська правда