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    Facebook та Instagram не працюють повноцінно через збій

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    Facebook та Instagram не працюють повноцінно через збій

    У Facebook, як повідомляють користувачі, в стрічці частина фото не завантажуються

    В роботі соцмереж Facebook і Instagram у середу, 3 липня, стався збій.

    Про це повідомляє Downdetector.

    Найбільше повідомлень про збої користувачі надсилають з Європи і Північної Америки, також є скарги і з України.

    Зазначається, що в Instagram не публікуються пости. У Facebook спостерігаються проблеми з CDN-мережею. При перегляді списку друзів і в стрічці частина фото не завантажуються.

    Представники соцмереж наразі офіційно не коментували ситуацію.

    Нагадаємо, 2 липня в роботі сервісу Cloudflare, що надає мільйонам сайтів по всьому світу сервери DNS, захист від DDoS-атак і послуги оптимізації трафіку, стався збій.

    Джерело: Ліга.net

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