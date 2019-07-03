Facebook та Instagram не працюють повноцінно через збій



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У Facebook, як повідомляють користувачі, в стрічці частина фото не завантажуються

В роботі соцмереж Facebook і Instagram у середу, 3 липня, стався збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Найбільше повідомлень про збої користувачі надсилають з Європи і Північної Америки, також є скарги і з України.

Зазначається, що в Instagram не публікуються пости. У Facebook спостерігаються проблеми з CDN-мережею. При перегляді списку друзів і в стрічці частина фото не завантажуються.

Представники соцмереж наразі офіційно не коментували ситуацію.

Нагадаємо, 2 липня в роботі сервісу Cloudflare, що надає мільйонам сайтів по всьому світу сервери DNS, захист від DDoS-атак і послуги оптимізації трафіку, стався збій.

Джерело: Ліга.net