Facebook та Instagram не працюють повноцінно через збій
У Facebook, як повідомляють користувачі, в стрічці частина фото не завантажуються
В роботі соцмереж Facebook і Instagram у середу, 3 липня, стався збій.
Про це повідомляє Downdetector.
Найбільше повідомлень про збої користувачі надсилають з Європи і Північної Америки, також є скарги і з України.
Зазначається, що в Instagram не публікуються пости. У Facebook спостерігаються проблеми з CDN-мережею. При перегляді списку друзів і в стрічці частина фото не завантажуються.
Представники соцмереж наразі офіційно не коментували ситуацію.
Нагадаємо, 2 липня в роботі сервісу Cloudflare, що надає мільйонам сайтів по всьому світу сервери DNS, захист від DDoS-атак і послуги оптимізації трафіку, стався збій.
Джерело: Ліга.net