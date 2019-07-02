Збій в роботі DNS-сервісу Cloudflare паралізував роботу сотні сайтів
Це вже другий великий збій в роботі Cloudflare за останній місяць
В роботі сервісу Cloudflare, що надає мільйонам сайтів по всьому світу сервери DNS, захист від DDoS-атак і послуги оптимізації трафіку, 2 липня стався збій.
Про це повідомляє Downdetector.
Через збій виявилися недоступні багато сайтів-клієнтів Cloudflare, в тому числі сотні великих ресурсів.
У самій компанії заявили, що вже знайшли рішення проблеми і найближчим часом її усунуть.
Зазначається, що це вже другий великий збій в роботі Cloudflare за останній місяць. Попередній був зафіксований 24 червня.
Раніше повідомлялося, що американсько-ізраїльське безпекове підприємство Cybereason стверджує, що хакери, координовані Китаєм, здійснили напад на системи телекомунікаційних компаній у понад 30 країнах.
Джерело: Ліга.net