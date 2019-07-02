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    Збій в роботі DNS-сервісу Cloudflare паралізував роботу сотні сайтів

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    Збій в роботі DNS-сервісу Cloudflare паралізував роботу сотні сайтів

    Це вже другий великий збій в роботі Cloudflare за останній місяць

    В роботі сервісу Cloudflare, що надає мільйонам сайтів по всьому світу сервери DNS, захист від DDoS-атак і послуги оптимізації трафіку, 2 липня стався збій.

    Про це повідомляє Downdetector.

    Через збій виявилися недоступні багато сайтів-клієнтів Cloudflare, в тому числі сотні великих ресурсів.

    У самій компанії заявили, що вже знайшли рішення проблеми і найближчим часом її усунуть.

    Зазначається, що це вже другий великий збій в роботі Cloudflare за останній місяць. Попередній був зафіксований 24 червня.

    Раніше повідомлялося, що американсько-ізраїльське безпекове підприємство Cybereason стверджує, що хакери, координовані Китаєм, здійснили напад на системи телекомунікаційних компаній у понад 30 країнах.

    Джерело: Ліга.net

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