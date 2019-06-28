Facebook в Італії оштрафували на мільйон євро



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Регулятор з питань конфіденційності інформації в Італії оштрафував Facebook на мільйон євро за порушення

Понад 200 тис. італійців без їхнього відома надали інформацію про себе через додаток

В Італії регулятор з питань конфіденційності даних оштрафував Facebook на 1 млн. євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола компанії Cambridge Analytica, передає Politico.

«Регулятор з питань конфіденційності інформації в Італії оштрафував Facebook на мільйон євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола компанії Cambridge Analytica - це найбільший штраф для гігантської соціальної мережі, в межах цієї справи», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними італійських чиновників 57 італійців завантажили додаток ThisIsYourDigitalLife, що використовувався Facebook для збору інформації про користувача та його друзів у соціальній мережі.

Відомо, що цей додаток застосовували для надання даних компанії Cambridge Analytica, яка використовувала персональні дані людей, щоб впливати на настрої виборців під час президентських виборів у США 2016 року.

Загалом понад 200 тисяч італійців без їхнього відома надали інформацію про себе через додаток з майже 87 мільйонів користувачів Facebook, які постраждали від скандалу з крадіжкою даних у всьому світі.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook фігурує в скандалі з компанією Cambridge Analytica, яка могла незаконно отримати дані понад 87 млн користувачів соцмережі і вплинути на вибори багатьох країн світу, у тому числі американські 2016 року, так як працювала з передвиборним штабом Дональда Трампа.

Раніше у Великій Британії Facebook оштрафували на $660 тис. за скандал з Cambridge Analytica.