Facebook видалив понад 600 фейкових сторінок, що пов’язані з Росією та Іраном



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У рамках боротьби з поширенням недостовірної інформації компанія видалила більш як 650 сторінок у своїй соціальній мережі

Компанія Facebook в рамках боротьби з поширенням недостовірної інформації у своїй соціальній мережі видалила низку сторінок, пов'язаних у тому числі з Росією й Іраном.

«Сьогодні ми видалили кілька сторінок, груп і акаунтів за узгоджені недостовірні дії у Facebook і Instagram. Частина цієї діяльності має походження в Ірані, а частина - в Росії», - йдеться в заяві компанії.



За її словами, «іранські» і «російські» акаунти не були зв'язані між собою, але «використовували подібну тактику, створюючи мережі облікових записів, щоб ввести інших в оману про те, хто вони і що вони роблять».



Зазначається, що, були видалені 652 «іранських» акаунти, націлені на аудиторію на Близькому Сході, в Латинській Америці, США і Великобританії.



«Ми видалили сторінки, групи і облікові записи, що можуть бути пов'язані з джерелами, які уряд США раніше визначив як російські військові розвідувальні служби. Це не має відношення до діяльності, яку ми виявили в Ірані», - додали в компанії.