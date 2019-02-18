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    Facebook заблокував «мільярдні» проекти Russia Today

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    Маргарита&nbsp;Симоньян пообіцяла повідомити подробиці пізніше - Facebook заблокував «мільярдні» проекти Russia Today
    Маргарита Симоньян пообіцяла повідомити подробиці пізніше

    Фейсбук заблокував наші проекти з мільярдами перегляді

    Соціальна мережа Facebook заблокувала у себе низку проектів кремлівського пропагандистського ресурсу Russia Today.

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    На це у себе у Twitter поскаржилася головний редактор RT Маргарита Симоньян.

    «Фейсбук заблокував наші проекти з мільярдами переглядів», - написала вона.

    Водночас, про які саме проекти йдеться, Симоньян не уточнила, пообіцявши повідомити подробиці пізніше.

    Зазначимо, що минулого року російський телеканал Russia Today опублікував інтерв'ю з двома чоловіками, що назвалися Олександром Петровим і Русланом Бошировим. Люди з такими іменами підозрюються британським слідством в отруєнні екс-співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у місті Солсбері в березні 2018 року. Раніше підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи». Головний редактор RT Маргарита Симоньян розповіла, що Боширов і Петров самі зателефонували і захотіли дати інтерв’ю лише їй. 

     

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