Facebook заблокував «мільярдні» проекти Russia Today

Фейсбук заблокував наші проекти з мільярдами перегляді

Соціальна мережа Facebook заблокувала у себе низку проектів кремлівського пропагандистського ресурсу Russia Today.

На це у себе у Twitter поскаржилася головний редактор RT Маргарита Симоньян.

«Фейсбук заблокував наші проекти з мільярдами переглядів», - написала вона.

!!! Фейсбук заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров !!!



Скоро дам подробности — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 лютого 2019 р.

Водночас, про які саме проекти йдеться, Симоньян не уточнила, пообіцявши повідомити подробиці пізніше.

Зазначимо, що минулого року російський телеканал Russia Today опублікував інтерв'ю з двома чоловіками, що назвалися Олександром Петровим і Русланом Бошировим. Люди з такими іменами підозрюються британським слідством в отруєнні екс-співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у місті Солсбері в березні 2018 року. Раніше підозрювані в отруєнні Скрипаля заявили, що були в Солсбері «як туристи». Головний редактор RT Маргарита Симоньян розповіла, що Боширов і Петров самі зателефонували і захотіли дати інтерв’ю лише їй.