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    Технології

    Facebook загрожує багатомільярдний штраф

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    Facebook загрожує багатомільярдний штраф

    Приводом для штрафу послужив скандал з приватною англійською компанією Cambridge Analytica на початку 2018 року

    Американській компанії Facebook загрожує найбільший в історії компанії штраф, на даний момент остаточна сума узгоджується з Федеральною торговою комісією США.

    Про це повідомляє The Washington Post.

    Повідомляється, що Facebook Inc. і Федеральна торгова комісія погоджують багатомільярдний штраф за витік особистих даних користувачів соціальної мережі. За даними WP, мова йде про найбільше в історії компанії стягнення.

    Приводом для штрафу послужив скандал з приватною англійською компанією Cambridge Analytica на початку 2018 року, яка незаконно зібрала дані 87 млн користувачів Facebook і передала їх третім особам, в тому числі, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа.

    Як повідомлялося раніше, в березні 2018 року навколо Facebook розгорівся скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток в соцмережі збирала дані користувачів.

    Передбачалося, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США в 2016 році і референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані загалом 87 млн користувачів соцмережі.

    Напередодні компанія Facebook вилучила десятки акаунтів перед виборами в Молдові. 

    Також нагадаємо, що у Facebook пояснили, як діятимуть під час виборів в Україні.

    Слід зазначити, що Марк Цукерберг планує об’єднати WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger.

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