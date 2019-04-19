Facebook закрив сторінки британських ультраправих лідерів



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Всім, хто потрапив до списку, буде заборонена присутність на будь-якому сервісі Facebook

Під заборону Facebook потрапили, в тому числі, Британська національна партія та її лідер Нік Гріффін, Англійська ліга оборони і Національний фронт

Соціальна мережа Facebook закрила більше десятка сторінок крайніх правих лідерів і організацій у Великій Британії за «поширення ненависті».

Про це повідомляє ВВС.

Під заборону потрапили, в тому числі, Британська національна партія та її лідер Нік Гріффін, Англійська ліга оборони і Національний фронт.

У цей список також входить організація Britain First, яка вже була заборонена, але останнє рішення заборонить її підтримку через будь-яку з послуг Facebook.

«Людям і організаціям, які поширюють ненависть або нападають чи закликають до виключення інших на підставі того, ким вони є, немає місця в Facebook», - йдеться в заяві соцмережі.

Представник Facebook уточнив, що всім, хто потрапив до списку, буде заборонена присутність на будь-якому сервісі Facebook.

У свою чергу британська депутатка, голова парламентського комітету з питань внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що така заборона «давно назріла». «Протягом дуже довгого часу компанії, що працюють у соціальних мережах, сприяли поширенню екстремістського і ненависного контенту в Інтернеті і отримували прибуток від отрути», - підкреслила політик.

Нагадаємо, Європейський парламент проголосував за законопроект, який передбачає введення штрафів для фірм, що керують соціальними мережами, такими як Facebook, Google і Twitter, якщо їм не вдасться протягом години видалити контент, пов'язаний із насильством.

Джерело: Європейська правда