Facebook закрив сторінки британських ультраправих лідерів
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Під заборону Facebook потрапили, в тому числі, Британська національна партія та її лідер Нік Гріффін, Англійська ліга оборони і Національний фронт
Соціальна мережа Facebook закрила більше десятка сторінок крайніх правих лідерів і організацій у Великій Британії за «поширення ненависті».
Про це повідомляє ВВС.
Під заборону потрапили, в тому числі, Британська національна партія та її лідер Нік Гріффін, Англійська ліга оборони і Національний фронт.
У цей список також входить організація Britain First, яка вже була заборонена, але останнє рішення заборонить її підтримку через будь-яку з послуг Facebook.
«Людям і організаціям, які поширюють ненависть або нападають чи закликають до виключення інших на підставі того, ким вони є, немає місця в Facebook», - йдеться в заяві соцмережі.
Представник Facebook уточнив, що всім, хто потрапив до списку, буде заборонена присутність на будь-якому сервісі Facebook.
У свою чергу британська депутатка, голова парламентського комітету з питань внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що така заборона «давно назріла». «Протягом дуже довгого часу компанії, що працюють у соціальних мережах, сприяли поширенню екстремістського і ненависного контенту в Інтернеті і отримували прибуток від отрути», - підкреслила політик.
Нагадаємо, Європейський парламент проголосував за законопроект, який передбачає введення штрафів для фірм, що керують соціальними мережами, такими як Facebook, Google і Twitter, якщо їм не вдасться протягом години видалити контент, пов'язаний із насильством.
Джерело: Європейська правда