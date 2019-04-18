У Євросоюзі будуть штрафувати соцмережі за неоперативне видалення насильницького контенту



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Екстремістський контент потрібно буде видалити протягом однієї години після запиту з боку влади

Європейський парламент проголосував за законопроект, який передбачає введення штрафів для фірм, що керують соціальними мережами, такими як Facebook, Google і Twitter, якщо їм не вдасться протягом години видалити контент, пов'язаний із насильством.

Про це повідомляє Reuters.

«Ця пропаганда може бути пов'язана з фактичними терористичними інцидентами, і національна влада повинна бути у змозі діяти рішуче. Будь-яке нове законодавство має бути практичним і пропорційним, якщо ми хочемо захистити свободу слова», - наголосив доповідач Європарламенту Даніель Дальтон.

Згідно із законопроектом, компанії Facebook, Google і Twitter повинні будуть платити штраф у розмірі до 4 відсотків від доходу, якщо вони не зможуть видалити екстремістський контент протягом однієї години після запиту з боку влади.

Раніше Європейський парламент проголосував за законопроект, який допоможе захистити інформаторів, що повідомляють дані про корупцію чи інші зловживання.

Нагадаємо, співробітники Facebook видалили за добу понад 1,5 млн розміщених в соцмережі відеозаписів, на яких був зображений теракт в Крайстчерчі.

15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: Громадське