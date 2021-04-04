  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Фахівці оприлюднили місячний календар на квітень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зміна фаз Місяця має безпосередній вплив на характер життєвих подій та стан людини - Фахівці оприлюднили місячний календар на квітень
    Зміна фаз Місяця має безпосередній вплив на характер життєвих подій та стан людини
    Фото з відкритих джерел

    Перший місячний день відраховується з моменту нового Місяця

    Місячний календар є найдавнішим з усіх, що нині існують. Він містить актуальну інформацію про циклічний рух нічного світила й зміну місячних фаз. Про це інформує Уніан.

    Спеціалісти зазначають, що місячний цикл триває близько 29,5 днів. Пояснюється це тим, що місячна доба довша за сонячну й триває 24 години 48 хвилин.

    За цей період нічне світило проходить чотири основні фази: висхідний Місяць (1-ша чверть), повня і щербатий Місяць (4-та чверть). Вказані місячні фази здавна відзначають в усіх місячних календарях.

    Перший місячний день відраховується з моменту нового Місяця. Він, своєю чергою, кожного разу проходить у новому знаку Зодіаку.

    Зміна фаз Місяця має безпосередній вплив на характер життєвих подій та стан людини. У певні періоди людина почувається слабкою, швидко втомлюється, стає більш пасивною. В інші ж, навпаки – стає активнішою й життєві сили наближаються до свого піку.

    Сприятливі місячні дні у квітні: найкращими датами є 21, 22 та 24 числа, також вдалими будуть – 13, 14, 15, 23, 27 квітня.

    Несприятливі місячні дні у квітні: критичними є 11 та 30 числа, також достатньо складними будуть 4, 8, 9, 12 квітня.

    Додамо, що в неділю, 4 квітня, християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят у році – Великдень або свято Воскресіння Христового. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії: в п'ятницю Ісус був розп'ятий, а в неділю – воскрес.

    Теги: здоров'я свята астрологія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies