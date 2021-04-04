Фахівці оприлюднили місячний календар на квітень

Перший місячний день відраховується з моменту нового Місяця

Місячний календар є найдавнішим з усіх, що нині існують. Він містить актуальну інформацію про циклічний рух нічного світила й зміну місячних фаз. Про це інформує Уніан.

Спеціалісти зазначають, що місячний цикл триває близько 29,5 днів. Пояснюється це тим, що місячна доба довша за сонячну й триває 24 години 48 хвилин.

За цей період нічне світило проходить чотири основні фази: висхідний Місяць (1-ша чверть), повня і щербатий Місяць (4-та чверть). Вказані місячні фази здавна відзначають в усіх місячних календарях.

Перший місячний день відраховується з моменту нового Місяця. Він, своєю чергою, кожного разу проходить у новому знаку Зодіаку.

Зміна фаз Місяця має безпосередній вплив на характер життєвих подій та стан людини. У певні періоди людина почувається слабкою, швидко втомлюється, стає більш пасивною. В інші ж, навпаки – стає активнішою й життєві сили наближаються до свого піку.

Сприятливі місячні дні у квітні: найкращими датами є 21, 22 та 24 числа, також вдалими будуть – 13, 14, 15, 23, 27 квітня.

Несприятливі місячні дні у квітні: критичними є 11 та 30 числа, також достатньо складними будуть 4, 8, 9, 12 квітня.

Додамо, що в неділю, 4 квітня, християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят у році – Великдень або свято Воскресіння Христового. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії: в п'ятницю Ісус був розп'ятий, а в неділю – воскрес.