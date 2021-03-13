Всесвітня організація охорони здоров’я застерігає від обмеження експорту вакцин

У ВООЗ також виступили проти практики накопичення великих запасів вакцин

Практика обмеження окремими державами експорту вакцин від Covid-19 шкодить глобальному здоров’ю та має бути припинена.

Про це заявила заступниця генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань доступу до медицини та товарів для здоров’я Маріанжела Сімао, повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

«ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) завжди дуже занепокоєна заборонами на експорт продукції, яка б допомогла припинити гостру фазу цієї пандемії. Тому ВООЗ рішуче рекомендує не використовувати такі заходи», – сказала Сімао.

У ВООЗ також виступили проти практики накопичення великих запасів вакцин, закликавши якомога швидше проводити щеплення населення.

«Covax спонукає нас, аби кожна доза, до якої ми отримуємо доступ, негайно використовувалася. Цю позицію ми намагаємося донести до усіх», – сказав старший радник генерального директора ВООЗ з питань організаційних змін Брюс Аільвард.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson в екстрених випадках. Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму Covax.

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