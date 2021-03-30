Які стоматологічні послуги будуть безкоштовними. Роз'яснення Нацслужби здоров’я

Для дорослих безкоштовною є невідкладна стоматологія – зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю

Для дорослих безкоштовною є невідкладна стоматологія – зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю

Нацслужба здоров'я повідомилаа, за які послуги дантиста не треба буде платити

Із 1 квітня в Україні запрацює оновлена програма медичних гарантій в частині надання стоматологічних послуг громадянам, які були виділені в окремий амбулаторний пакет. Про це розповіли в пресслужбі Національної системи охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.

Зазначається, що такий пакет покриватиме тільки ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування.

«Хочу наголосити, що в умовах обмеженого фінансування системи охорони здоров'я раціональним є витрачати ресурси тільки на найнеобхідніші стоматологічні послуги», – пояснив начальник НСЗУ Андрій Віленський.

Тариф на медичні послуги стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.

«Прогнозуючи кількість послуг, що установа зможе надати у наступному році, ми також передбачили коефіцієнти, які враховують карантинні обмеження», – додав Віленський.

Що входить до переліку безоплатних стоматологічних послуг:

первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;

ургентна стоматологічна допомога дітям і дорослим;

надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування)

інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;

організація і проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;

своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування.

Зокрема, медичні послуги будуть безоплатними, якщо у пацієнта діагностували:

пульпіт,

перелом зуба,

невралгію трійчастого нерва,

хімічний опік слизової рота,

слинокам’яну хворобу,

карбункул і фурункул,

травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Також нагадаємо, що з 1 квітня в Україні зростуть тарифи на пологи. Зазначимо, що вказані кошти лікарням виплачує держава – пацієнтам нічого платити не потрібно, оскільки в державних медустановах пологи безкоштовні.