Які стоматологічні послуги будуть безкоштовними. Роз'яснення Нацслужби здоров’я
Нацслужба здоров'я повідомилаа, за які послуги дантиста не треба буде платити
Із 1 квітня в Україні запрацює оновлена програма медичних гарантій в частині надання стоматологічних послуг громадянам, які були виділені в окремий амбулаторний пакет. Про це розповіли в пресслужбі Національної системи охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.
Зазначається, що такий пакет покриватиме тільки ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування.
«Хочу наголосити, що в умовах обмеженого фінансування системи охорони здоров'я раціональним є витрачати ресурси тільки на найнеобхідніші стоматологічні послуги», – пояснив начальник НСЗУ Андрій Віленський.
Тариф на медичні послуги стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.
«Прогнозуючи кількість послуг, що установа зможе надати у наступному році, ми також передбачили коефіцієнти, які враховують карантинні обмеження», – додав Віленський.
Що входить до переліку безоплатних стоматологічних послуг:
- первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;
- ургентна стоматологічна допомога дітям і дорослим;
- надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування)
- інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;
- організація і проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;
- своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування.
Зокрема, медичні послуги будуть безоплатними, якщо у пацієнта діагностували:
- пульпіт,
- перелом зуба,
- невралгію трійчастого нерва,
- хімічний опік слизової рота,
- слинокам’яну хворобу,
- карбункул і фурункул,
- травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.
Також нагадаємо, що з 1 квітня в Україні зростуть тарифи на пологи. Зазначимо, що вказані кошти лікарням виплачує держава – пацієнтам нічого платити не потрібно, оскільки в державних медустановах пологи безкоштовні.