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    Які стоматологічні послуги будуть безкоштовними. Роз'яснення Нацслужби здоров’я

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    Для дорослих безкоштовною є невідкладна стоматологія &ndash; зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю - Які стоматологічні послуги будуть безкоштовними. Роз'яснення Нацслужби здоров’я
    Для дорослих безкоштовною є невідкладна стоматологія – зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю
    Фото з відкритих джерел

    Нацслужба здоров'я повідомилаа, за які послуги дантиста не треба буде платити

    Із 1 квітня в Україні запрацює оновлена програма медичних гарантій в частині надання стоматологічних послуг громадянам, які були виділені в окремий амбулаторний пакет. Про це розповіли в пресслужбі Національної системи охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.

    Зазначається, що такий пакет покриватиме тільки ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування.

    «Хочу наголосити, що в умовах обмеженого фінансування системи охорони здоров'я раціональним є витрачати ресурси тільки на найнеобхідніші стоматологічні послуги», – пояснив начальник НСЗУ Андрій Віленський.

    Тариф на медичні послуги стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.

    «Прогнозуючи кількість послуг, що установа зможе надати у наступному році, ми також передбачили коефіцієнти, які враховують карантинні обмеження», – додав Віленський.

    Що входить до переліку безоплатних стоматологічних послуг:

    • первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;
    • ургентна стоматологічна допомога дітям і дорослим;
    • надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування)
    • інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;
    • організація і проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;
    • своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування.

    Зокрема, медичні послуги будуть безоплатними, якщо у пацієнта діагностували:

    • пульпіт,
    • перелом зуба,
    • невралгію трійчастого нерва,
    • хімічний опік слизової рота,
    • слинокам’яну хворобу,
    • карбункул і фурункул,
    • травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

    Також нагадаємо, що з 1 квітня в Україні зростуть тарифи на пологи. Зазначимо, що вказані кошти лікарням виплачує держава – пацієнтам нічого платити не потрібно, оскільки в державних медустановах пологи безкоштовні.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я тарифи медицина лікар фінансування послуги пологи Андрій Віленський
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