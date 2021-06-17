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    Скандальний Моргенштерн хоче в Україну та позивається до СБУ

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    Раніше Моргенштерн,&nbsp;заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя - Скандальний Моргенштерн хоче в Україну та позивається до СБУ
    Раніше Моргенштерн, заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя

    Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за адмінпозовом росіянина

    Російський виконавець Алішер Валєєв (Моргенштерн) позивається до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну. Про це інформує пресслужба Окружного адмінсуду Києва (ОАСК).

    Повідомляється, що наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адмінпозовом.

    Моргенштерн просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ, яка підготувала документи та звернулася до Мінкульту щодо внесення громадянина РФ Алішера Валєєва (сценічне ім’я Morgenshern) до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

    Також він просить визнати протиправним та скасувати наказ Мінкульту від квітня 2021 року, яким його внесли до відповідного переліку.

    Крім того, Моргенштерн просить суд витребувати у СБУ постанову про заборону йому в’їзду в Україну.

    Раніше повідомлялося, що до України приїхав на гастролі російський репвиконавець Баста, якому раніше було заборонено в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

    Нагадаємо, що інший російський репер Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя.

    Тим часом, представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби (ДПСУ) і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.

    Теги: СБУ суд Мінкульт музика документи Окружний адмінсуд
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    Скандальний Моргенштерн хоче в Україну та позивається до СБУ