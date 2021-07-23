Одіозна Лобода готується до виступу в Києві. Її посилено охороняють (фото)

Якщо раніше Світлана Лобода їздила лише з водієм, то зараз поруч із артисткою було два охоронці

Співачка Світлана Лобода, яка зараз переважно виступає в Росії, днями прилетіла в Україну. Вчора вранці у неї було турне по радіостанціях столиці з прем'єрою нового хіта «Allo». Про це інформує Страна.ua.

Відомо, що кліп на цю пісню зняв режисер Алан Бадоєв. Ця робота за тиждень зібрала на Youtube майже три мільйони переглядів, ставши номером один серед музичних відео на вкладці «В тренді».

Лобода була в чудовому настрої, жартувала в радіоефірах та фотографувалася з фанами.

Приїхала артистка на мікроавтобусі, подбавши про посилену безпеку. Якщо раніше вона їздила лише з водієм, то зараз поруч із Лободою було два охоронці. Можливо, це пов'язано з тим, що після 2014 року концерти зірки бойкотували і тепер вона підготувалася до реакції націоналістів. Але все було тихо і спокійно, Світлану чекали лише фанати, які просили сфотографуватися з ними.

Відомо, що Світлана планує влаштувати масштабні гастролі Україною. 14 серпня вона виступить в одеському пляжному клубі «Ibiza Beach Club».

Вартість квитків на концерт Лободи аж ніяк недешева: від 1300 до 12 000 гривень. Якщо місце за столиком, то потрібно оплатити ще обов'язковий депозит на людину. Проте більшість квитків вже розкуплено, залишилися лише найдорожчі місця від 4500 грн.

Нагадаємо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема в Києві відбувся концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Додамо, що відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну.

Також нещодавно скандальна співачка Ані Лорак прилетіла в Україну та прогулялася вулицями Києва.

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