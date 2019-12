ФБР заявило про загрозу від російських додатків

У ФБР відзначили, що Росія здатна отримати віддалений доступ до всіх серверів в російських мережах

ФБР заявило про потенційну загрозу, яку несуть всі російські мобільні додатки.

Копію послання бюро в своєму Twitter опублікував лідер демократів в сенаті США Чак Шумер.

Зокрема, в листі сказано, що ФБР стурбовані правовими механізмами, які «дозволяють Росії отримати доступ до даних користувачів».

Американські спецслужби називають як приклад програму, що представляє «контррозвідувальну загрозу», FaceApp, розроблену фірмою Wireless Lab з Росії.

A warning to share with your family & friends:



This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.



Well, the FBI just responded.



And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5