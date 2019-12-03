ФБР заявило про загрозу від російських додатків
У ФБР відзначили, що Росія здатна отримати віддалений доступ до всіх серверів в російських мережах
ФБР заявило про потенційну загрозу, яку несуть всі російські мобільні додатки.
Копію послання бюро в своєму Twitter опублікував лідер демократів в сенаті США Чак Шумер.
Зокрема, в листі сказано, що ФБР стурбовані правовими механізмами, які «дозволяють Росії отримати доступ до даних користувачів».
У ФБР відзначили, що Росія здатна отримати віддалений доступ до всіх серверів в російських мережах.
Американські спецслужби називають як приклад програму, що представляє «контррозвідувальну загрозу», FaceApp, розроблену фірмою Wireless Lab з Росії.
A warning to share with your family & friends:— Chuck Schumer (@SenSchumer) 2 грудня 2019 р.
This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe.
Well, the FBI just responded.
And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5
У липні Шумер звертався до ФБРі Федеральної торгової комісії з проханням розібратися з наслідками використання FaceApp американськими громадянами. Додаток дозволяє змінювати зовнішність, вік і стать людини на завантаженій цифрової фотографії. Сенатор був стурбований тим, що доступ до даних громадян США може бути наданий «третім сторонам, включно з владою закордонних країн».