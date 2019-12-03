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    ФБР заявило про загрозу від російських додатків

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    ФБР заявило про загрозу від російських додатків

    У ФБР відзначили, що Росія здатна отримати віддалений доступ до всіх серверів в російських мережах

    ФБР заявило про потенційну загрозу, яку несуть всі російські мобільні додатки.

    Копію послання бюро в своєму Twitter опублікував лідер демократів в сенаті США Чак Шумер.

    Зокрема, в листі сказано, що ФБР стурбовані правовими механізмами, які «дозволяють Росії отримати доступ до даних користувачів».

    У ФБР відзначили, що Росія здатна отримати віддалений доступ до всіх серверів в російських мережах.

    Американські спецслужби називають як приклад програму, що представляє «контррозвідувальну загрозу», FaceApp, розроблену фірмою Wireless Lab з Росії.

    У липні Шумер звертався до ФБРі Федеральної торгової комісії з проханням розібратися з наслідками використання FaceApp американськими громадянами. Додаток дозволяє змінювати зовнішність, вік і стать людини на завантаженій цифрової фотографії. Сенатор був стурбований тим, що доступ до даних громадян США може бути наданий «третім сторонам, включно з владою закордонних країн».

    Росія США ФБР Twitter мессенджер
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