Удари по містах України «Орєшніком»: переговірник Путіна озвучив вимоги росіян

Мединський поскаржився: «Нам дуже важко в цьому плані»

Очільник російської делегації Володимир Мединський в інтерв'ю для RT заявив, що росіяни вимагають ударів по містах України «Орєшніком», передає «Главком».

За його словами, населення Росії вимагає жорсткіших дій від Кремля. Особливо таких вимог побільшало після останніх атак українських спецслужб на російські військові об'єкти.

«Звичайно, після цього громадяни вимагають: треба «Орєшніком» по Києву, по Львову, досить переговорів», – сказав він та поскаржився: «Нам дуже важко в цьому плані».

Нагадаємо, очільник російської переговорної делегації Володимир Мединський, який прибув до Стамбула для участі в перемовинах з Україною, потрапив у незручну ситуацію перед телекамерами.

Журналісти поставили Мединському запитання щодо серії ударів Збройних сил України по російських аеродромах. Однак він раптово припинив спілкування і залишив локацію.

Варто зазначити, що за результатами опитування «Левада-центру», все більше росіян хочуть завершення війни з Україною. У травні 2025 року 64% респондентів висловилися за мирні переговори. Це найвищий показник за весь час повномасштабного вторгнення.

Ще у березні таких було на 6% менше, а тих, хто хоче продовження війни – лише 28%.

Найбільше миру хочуть жінки, молодь до 24 років, мешканці сіл, а також ті, хто вважає, що країна йде неправильним шляхом і не підтримує російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, Генеральний штаб України повідомив, що на аеродромі Саваслейка в Росії уражено літаки.

Так, у ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому «Саваслейка», що у Нижегородській області РФ. Як відомо, російські терористи використовують його для ударів по території України.