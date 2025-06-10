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Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Кремль вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні – ISW
фото: Суспільне

РФ заявила, що буде готова відновити переговори про стратегічну стабільність з США, коли вони будуть проходити на рівних

Кремль, ймовірно, відмовляється від перспективи двосторонніх переговорів із Сполученими Штатами Америки щодо контролю над озброєннями, щоб добитися від США превентивних поступок щодо війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики нагадують, що напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів на запитання про скасування Росією мораторію на розміщення ракет наземного базування, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), заявивши, що Росія зберігає «свободу дій», повторивши заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова від 7 червня про те, що односторонній мораторій Росії на розгортання таких ракет наближається до «логічного завершення».

Також Рябков заявив, що Росії та Сполученим Штатам потрібна «надійна ... військово-політична основа» для відновлення переговорів щодо контролю над озброєннями, і що Сполучені Штати «повинні бути готові поважати фундаментальні інтереси Росії для нормалізації двосторонніх відносин».

За словами заступника міністра, дії США щодо війни в Україні можуть продемонструвати серйозність намірів Сполучених Штатів поліпшити відносини з Росією. При цьому міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також заявив, що Росія буде готова відновити переговори про стратегічну стабільність зі Сполученими Штатами, коли вони будуть проходити на рівних.

«Офіційні особи Кремля, схоже, стверджують, що готовність Росії брати участь у переговорах щодо контролю над озброєннями зі Сполученими Штатами в майбутньому залежить від отримання Росією превентивних поступок від Сполучених Штатів щодо війни в Україні», – зазначають в ISW.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав країну, санкції якої можуть вплинути на Росію.

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Теги: росія США війна Україна ISW

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