Головна Новини
search button user button menu button

Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
На робочому комп’ютері Путіна стоїть архаїчна операційна система Windows XP
фото: пресслужба Кремля

Компанія Microsoft перестала підтримувати Windows XP ще з 2014 року

Російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах у своєму кабінеті в Кремлі та на офіційній резиденції в Ново-Огарьово. Про це свідчать фотографії, опублікованих пресслужбою Кремля, де видно інтерфейс Windows XP, передає «Главком».

Як відомо, операційна система Windows XP була випущена у 2001 році, а її офіційна підтримка Microsoft завершилася у квітні 2014 року. Використання цієї застарілої системи несе серйозні ризики для кібербезпеки, оскільки вона більше не отримує оновлень безпеки. 

Через відсутність сучасного захисту хакери можуть використовувати слабкі місця системи, які знайшли після завершення її підтримки.

Користувачі мережі жартують про застарілі технології в офісі очільника Кремля.

Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін фото 1
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін фото 2
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін фото 3
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін фото 4
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін фото 5

До слова, Зеленський іронічно пожартував про дзвінок Путіна, президент відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін. 

Главу держави запитали, чи візьме він слухавку, якщо, приміром, вночі йому зателефонує очільник Кремля.

«Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так», – наголосив президент.

Читайте також:

Теги: путін технології операційна система

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад рік триває битва за Часів Яр. Біля року триває битва за Торецьк
Путін хоче захопити Херсон і Запоріжжя. Які шанси, що Україна відіб'є новий наступ Росії?
26 травня, 15:00
Трамп про Путіна: Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів
Я завжди говорив, що Путін хоче всю Україну, а не лише частину – Трамп
26 травня, 04:12
Верховний головнокомандувач російської армії, яка майже щодня вбиває цивільних, звинуватив Україну в «тероризмі»
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
22 травня, 18:32
Можлива зустріч Трампа і Путіна: Марко Рубіо розповів подробиці
Можлива зустріч Трампа і Путіна: Марко Рубіо розповів подробиці
16 травня, 08:51
15 травня може відбутися перша зустріч Зеленського і Путіна за час повномасштабної війни Росії проти України. Минула зустріч була на переговорах у Парижі 2019 року
«Вистава для одного глядача». Путін і Зеленський готові домовлятися?
13 травня, 20:00
Країн, які готові неафішовано розвиватимуть свої ядерні програми є кілька десятків
Названо держави, які можуть стати ядерними у найближчі десятиліття
11 травня, 18:10
В Україні загроза БпЛА
Після заяви Путіна про мир Росія запустила «шахеди» по Україні
11 травня, 03:24
Кадиров очолює Чечню майже 20 років
Путін викликав Кадирова «на килим» після заяви про відставку
7 травня, 13:30
Американський лідер раніше заявив, що подумає про можливу зустріч з Путіним в Саудівській Аравії під час візиту до королівства в середині травня
Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним
5 травня, 15:42

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
87K
Поляки різко змінили ставлення до українців: опитування
16K
Підмочені кадри Верховної Ради. Хто з зашкварених депутатів досі обіймає важливі посади
15K
Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін
13K
Тренерка з РФ стверджує, що українські гімнасти спілкуються з російськими

Новини

Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua