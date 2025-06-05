Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін

Компанія Microsoft перестала підтримувати Windows XP ще з 2014 року

Російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах у своєму кабінеті в Кремлі та на офіційній резиденції в Ново-Огарьово. Про це свідчать фотографії, опублікованих пресслужбою Кремля, де видно інтерфейс Windows XP, передає «Главком».

Як відомо, операційна система Windows XP була випущена у 2001 році, а її офіційна підтримка Microsoft завершилася у квітні 2014 року. Використання цієї застарілої системи несе серйозні ризики для кібербезпеки, оскільки вона більше не отримує оновлень безпеки.

Через відсутність сучасного захисту хакери можуть використовувати слабкі місця системи, які знайшли після завершення її підтримки.

Користувачі мережі жартують про застарілі технології в офісі очільника Кремля.

До слова, Зеленський іронічно пожартував про дзвінок Путіна, президент відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін.

Главу держави запитали, чи візьме він слухавку, якщо, приміром, вночі йому зателефонує очільник Кремля.

«Він мені не подзвонить, у нього ж мобілки немає. А телеграфом 1917 року я не користуюся. Він мені не подзвонить, він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так», – наголосив президент.