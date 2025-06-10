У Борисполі зайнялась масштабна пожежа внаслідок атаки

Місто досі перебуває під атакою дронів

Цієї ночі під атакою дронів та балістичних ракет опинилась столиця та Київська область. Внаслідок ворожої атаки у Борисполі зайнялась мастрабна пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки, передає «Главком».

Бориспільські Telegram-канали опублікували кадри пожежі, що вирує в місті. Наразі невідомо, у що саме прийшлось влучання.

Пожежа у Борисполі фото: місцеві пабліки

Також поки не повідомлялось про постраждалих внаслідок атаки. Екстрені служби вже попрямували на місце пожежі, наслідки уточнюються.

Окрім цього мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі столиці впав дрон.

Екстрені служби прямують на місце. Наслідки уточнюються.

До слова, у ніч на 10 червня в Одесі прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою ворожих дронів.

О 01:16 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи. За декілька хвилин до цього він написав: «Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Місто під атакою ударних безпілотників!».

О 00:05 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Нині триває 1203-й день війни.