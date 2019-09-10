Федерація роботодавців пропонує відкликати та доопрацювати зміни до Податкового кодексу



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Експерти Федерації наполягають на необхідності доопрацювати законопроект

Федерація роботодавців України звернулася до голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням відкликати законопроект №1210, який передбачає зміни до Податкового кодексу.

Про це йдеться у заяві Федерації роботодавців України.

«Зазначений законопроект у запропонованій редакції несе ризики погіршення умов діяльності для суб'єктів господарювання та для економіки в цілому. А отже потребує доопрацювання», - стверджують експерти.

Серед положень, які, на думку фахівців Федерації потребують доопрацювання, фактичне впровадження оподаткування курсових різниць, введення в податкове законодавство правил оподаткування іноземних компаній, збільшення штрафних санкцій за порушення, пов'язані із реєстрацією податкових накладних, а також за несвоєчасну сплату узгоджених податкових зобов'язань.

На думку експертів, такі зміни призведуть до невиправданого підвищення ризиків ведення господарської діяльності, збільшення фіскального навантаження на суб'єктів господарювання, встановлення економічно невиправданих обмежень та, як результат, уповільнять зростання економіки.

Експерти Федерації наполягають на необхідності доопрацювати пропонований документ із залученням фахівців інших об’єднань роботодавців для усунення положень, що можуть нанести шкоду економіці.