Федеральний суд Швейцарії відмовився зняти арешт з рахунків Іванющенка



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Юрій Іванющенко

У Швейцарії заарештовано 72 мільйони швейцарських франків Іванющенка

Один із соратників екс-президента Віктора Януковича, колишній народний депутат від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко намагався розморозити свої рахунки та нерухомість у Швейцарії, але суд залишив їх арештованими до завершення розслідування кримінальних справ проти Іванющенка в Україні.

Про це йдеться в матеріалі DW.

Зазначається, що у Швейцарії заарештовано 72 мільйони швейцарських франків (74,17 мільйони доларів США — ред.) Іванющенка, а також його нерухомість.

Зокрема 30 травня 2012 року соратник Януковича придбав разом з іншою невстановленою особою (по 50% кожний) бізнес-центр у кантоні Цюріх за 22 мільйони швейцарських франків.

Після втечі Януковича цей центр заморозили на виконання вимог санкцій, запроваджених владою Швейцарії.

«Бізнес-центр у Цюріху хоч і приносив прибутки від оренди, однак ні Іванющенко, ні його партнер через санкції дивіденди отримувати не могли», — йдеться у матеріалі.

Щоби вийти з цієї ситуації Іванющенко продав свою половину нерухомості неназваному бізнес-партнеру за 50 тисяч євро.

Після цього швейцарським контролюючим органам було направлено клопотання про зняття арешту з бізнес-центру. Проте вони відмовили й визнали недійсною угоду про продаж 50% центру Іванющенком.

Як з’ясувало видання, Іванющенко за допомогою адвокатів намагався через суди зняти арешт зі своїх рахунків та нерухомості, а також з активів, записаних на дружину Ірину. Адвокати останньої наголошували, що Іванющенки вже давно розлучені.

Екс-соратник Януковича дійшов до Федерального суду (найвища судова інстанція Швейцарії — ред.), однак Федеральний суд, як і попередні інстанції, відмовився розморозити нерухомість та рахунки, доки в Україні не завершиться розслідування кримінальних справ проти Іванющенка або не буде винесено судовий вирок.

Зазначимо, що у березні 2017 року ЄС не продовжив санкції проти Іванющенка.