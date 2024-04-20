Виплата боргів «Гарпоком» та «Укренерго» стимулюватиме розвиток розподіленої генерації – Центр Разумкова

«Якщо не вирішити проблему саме розрахунків із «зеленими інвесторами», тоді ніколи ми цю децентралізовану генерацію не побудуємо», – заявив Омельченко

Борги «Гарпоку» та «Укренерго» гальмують розвиток децентралізованої генерації в країні – Омельченко

Держпідприємство «Гарантований покупець» та компанія «Укренерго» мають забезпечити виплату накопичених боргів в енергетиці, оскільки їх наявність значно гальмує розвиток децентралізованої генерації в країні, яка важлива в умовах російських обстрілів енергопідприємств. Про це заявив, Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, наводячи приклад вітрової енергетики, яка могла б будуватися швидше за відсутності боргів в галузі.

«Дуже добра ідея – будувати вітроелектростанції. Вони будуються не такими темпами, як би хотілося. Але тут є значні проблеми. Насамперед, вони пов'язані з тим, що, на жаль, держава не виконує своїх зобов'язань перед приватними інвесторами, які вкладають гроші в децентралізацію енергосистеми», – сказав Омельченко.

За його словами, державні «Гарантований покупець» та компанія «Укренерго» мають великі заборгованості перед інвесторами, які інвестували гроші у вітрові та сонячні електростанції. І саме це сильно гальмує розвиток децентралізованої генерації.

«Якщо б цих гальм не було, то ми вже б могли будувати і в нас було б набагато більше децентралізованої генерації і зараз би так гостро не стояло питання щодо енергозабезпечення», – пояснив експерт.

Він вважає, що в результаті політики державних органів, які порушували законодавство, не допомагали зменшенню боргів «зеленим інвесторам», в країні виникають дуже серйозні проблеми з перспективами децентралізації енергетики.

«Якщо не вирішити проблему саме розрахунків із «зеленими інвесторами», тоді ніколи ми цю децентралізовану генерацію не побудуємо», – заявив Омельченко.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.

Як зазначають експерти, «Укренерго» та Гарпок тривалий час ухиляються від визнання заборгованості перед підприємствами зеленої генерації. Зазначається, що непідписання актів є механізмом, який дає можливість держкомпаніям не визнавати боргу перед галуззю ВДЕ.