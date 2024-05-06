Туреччина та Італія заманюють іноземців новими візами: хто зможе їх отримати

CNN: Жити на сонячних курортах Туреччини чи втілити італійську мрію стало легше завдяки новій візі

Туреччина та Італія розпочинають видавати візи цифрового кочівника. Право на їх оформлення мають особи, які не є громадянами країн Євросоюзу та мають змогу працювати віддалено. Про це пише CNN.

«Нові візові програми та податкові пільги дають можливість розпочати новий шлях за кордоном. Такі варіанти є мрією багатьох. Португалія, Іспанія та Коста-Рика є одними з країн із популярними цифровими кочовими візами, а тепер є два нових варіанти для віддалених працівників», – зазначають журналісти видання.

У Туреччині й Італії цифрові кочові візи відкриті для громадян 36 країн, серед них – США, Канада, Франція, Велика Британія й інші. Це можуть зробити громадяни віком від 21 до 55 років, які повинні заробляти мінімум $3тис. на місяць або $36 тис. на рік.

«Висококваліфіковані» громадяни, які не входять до Європейського Союзу/Європейської економічної зони, можуть отримати можливість прожити там протягом року, за умови, що вони мають власну медичну страховку, підтвердження місця проживання та заробляють понад $30 тис. на рік. Якщо ви зацікавлені, вам потрібно записатися на особисту зустріч у посольстві Туреччини чи Італії у вашій країні проживання», – йдеться у публікації.

Вимоги для оформлення візи цифрового кочівника:

мінімальний річний дохід (станом на 2024 рік) – 24 789 євро;

досвід роботи віддаленим спеціалістом не менше, ніж шість місяців;

наявний трудовий договір, договір про співпрацю або інший документ, який підтвердить можливість віддаленої роботи;

орендоване або власне житло в Італії;

дійсний поліс медичного страхування;

відсутність судимостей за останні п’ять років.

Аби отримати візу цифрового кочівника, необхідно:

звернутися до консульства за місцем проживання й оформити візу цифрового кочівника;

подати документи на посвідку на тимчасове проживання не пізніше, ніж за вісім днів після приїзду;

додатково зареєструватися платником податків.

Нагадаємо, у Туреччині можуть закрити 3 тис. готельних об'єктів, які не отримали сертифікати туристичної діяльності та не зроблять це до встановленого Мінтуризму дедлайну. Про це заявив міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой для Türizm Ajansı. Повідомляється, що необхідність отримання сертифікатів туристичної діяльності виникла після прийняття закону про передачу під контроль міністерства таких об’єктів, як готелі, мотелі та гуртожитки, які мають сертифікат муніципалітету на експлуатацію та надають послуги низького рівня.