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У мережі з'явився графік відключень від «Укренерго». Компанія зробила заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У мережі з'явився графік відключень від «Укренерго». Компанія зробила заяву
«Укренерго» не публікує жодних графіків
фото з відкритих джерел

Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційному сайті обленерго або в особистому кабінеті споживача

«Укренерго» заявило про появу в соцмережах фейкового повідомлення з нібито графіком відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Шахраї вкотре використовують логотип та назву нашої компанії у своїх цілях. Вони знову розповсюджують фейкове повідомлення про відключення через телеграм-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог», – йдеться в повідомленні.

У мережі з'явився графік відключень від «Укренерго». Компанія зробила заяву фото 1

«Укренерго» наголошує, що не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційному сайті обленерго або у особистому кабінеті споживача.

Нагадаємо, «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме – аварійні відключення введуть й для побутових споживачів.

З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень електропостачання для промисловості й бізнесу буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. Причина введення обмежень – дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів.

Як повідомлялося, у ніч на 8 травня ворог атакував енергооб’єкти в шести областях, тож українцям варто обмежити споживання електроенергії з 19 до 22 години.

Зокрема, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Згодом «Укренерго» повідомило про ймовірні обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні з 18:00 до 23:00.

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Теги: електроенергія Укренерго відключення

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