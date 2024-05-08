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В Аргентині відбулись масові протести через брак їжі та роботи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Аргентині відбулись масові протести через брак їжі та роботи
Протестувальники йдуть до резиденції президента Агрентини з вимогою продовольчої допомоги
фото: NA

Аргентину охопила низка страйків учасників профспілок та організацій, які вимагають допомоги від уряду 

Громадські та політичні рухи провели акції протесту на всій території Аргентини, включаючи район президентської резиденції у столичному муніципалітеті Олівос, розповіли учасники та організатори. Про це пише Buenos Aires Times.

Ліві партії, громадські організації та пікетувальники вийшли на вулиці 7 травня, щоб протестувати проти економічної політики уряду президента Хав'єра Мілея. 

Аргентина переживає серйозну економічну рецесію. Інфляція становить майже 290% у порівнянні з минулим роком, а політика нового президента щодо скорочення бюджету призвела до закриття державних установ, тисяч звільнень і скасування субсидій на комунальні послуги. Серед іншого аргентинці закликали до збільшення продовольчої допомоги громадським їдальням, фінансування яких було скорочене ще у грудні минулого року. 

«Громадські організації мобілізовані по всій країні, а також у Кінта-де-Олівос», – сказала національний делегат Фронту організацій у боротьбі FOL Маріанела Наварро.

В акціях протесту соціальних та політичних груп, таких як Союз працівників народного господарства UTEP та робочий рух Polo Obrero, брали участь тисячі осіб. На вулицях обмежити їхній рух намагалася федеральна поліція та жандармерія.

«Найкритичніше, що 400 тисяч працівників кооперативів не отримали половини своєї зарплати. Це невибіркове скорочення з боку уряду Хав'єра Мілея  І, крім того, у їдальні не постачаються продукти харчування», – пояснила Наварро.

У столиці протестувальники мали намір дістатися резиденції президента, незважаючи на його відсутність – Хав'єр Мілей зараз перебуває з візитом до США.

Основний мітинг відбувся перед президентською резиденцією в Олівосі, на північній околиці Буенос-Айреса, куди сотні демонстрантів вийшли, вимагаючи додаткової допомоги від уряду.

«Нас зупинили за два квартали від П'ятої вулиці і не хочуть нас пропускати. Говорили про те, щоб організувати зустріч, але нічого не підтвердили», – повідомив представник FOL Херонімо Альтшулер.

«Операція – це ганьба, тому що тут немає ні вбивць, ні злочинців, тут є люди, які голодують, потребують і які висувають вимоги, і вони мають на це право», – сказав журналістам керівник пікету Едуардо Беллібоні.

За словами Альтшулера, у марші в Буенос-Айресі взяли участь близько 30 громадсько-політичних організацій, оскільки нестача продовольства для їдалень по всій країні продовжується з грудня, коли нинішня адміністрація прийшла до влади. Ще однією причиною протесту є невибіркове припинення програми соціального працевлаштування, яка охоплювала понад мільйон людей.

На четвер в Аргентині заплановано загальний страйк, який організує головна профспілка країни Загальна конфедерація праці CGT, на знак протесту проти економічної програми уряду в умовах рецесії та інфляції. Окремі протести профспілок, які відбувалися раніше, вже далися взнаки на роботі повітряного, залізничного та міського транспорту, а також на вантажних перевезеннях.

Раніше стало відомо, що Аргентина офіційно подала заявку на те, щоб стати глобальним партнером Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це повідомляє Express. Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане зауважив, що Аргентина відіграє важливу роль у Латинській Америці. Відомо, що офіційне партнерство країни з НАТО потребує консенсусу всіх 32 членів Альянсу.

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Теги: інфляція харчування послуги Аргентина страйк поліція президент фінансування політика партії продукти профспілка мітинг

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