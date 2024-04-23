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Велика Британія переведе оборонні витрати на «воєнні рейки»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Велика Британія переведе оборонні витрати на «воєнні рейки»
Британія планує вийти на рівень 2,5% ВВП на оборону до 2030 року
фото з відкритих джерел

Британські виробники зброї отримають 10 млрд фунтів стерлінгів для збільшення потужностей

Велика Британія переведе свої витрати на оборону на «воєнні рейки». Причиною цього є досвід війни в Україні, йдеться у заяві прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.

За словами Сунака, Британія планує вийти на рівень виділення 2,5% ВВП на оборону до 2030 року. Він також закликав збільшувати інвестиції в Україну, оскільки це стримує Росію та не дозволять російському диктатору Володимиру Путіну піти далі.

Прем’єр Британії зазначив, що країна потребує глибших запасів боєприпасів і промисловість повинна мати можливість поповнювати їх швидше. Тому Британія виділяє 10 млрд фунтів стерлінгів для виробників зброї, щоб дати галузі впевненість у довгостроковому фінансуванні, яка підкріплена довгостроковими контрактами. Це дозволить їм підвищити виробництво та бути готовими до збільшення потужностей.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Додаткове фінансування розміром 500 млн фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Як повідомлялося, міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі» з невикористанням половини з £900 млн для України. Затримки означають, що лише £404 млн із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено. Журналіст The Guardian зазначив, що більша частина військового фонду для України не використана через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

До слова, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

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Теги: інвестиції промисловість Велика Британія Ріші Сунак

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