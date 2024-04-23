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Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
В Одесі постраждало семеро осіб, з них двоє дітей
фото: Геннадій Труханов/Telegram

Унаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки

У ніч на 23 квітня ворог атакував Україну безпілотниками. В Одесі через ворожу атаку постраждало семеро людей. Велика Британія анонсувала виділення Україні найбільшого в історії пакета військової допомоги. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 квітня, щоб ви були в курсі подій. 

Вибухи в Києві

У ніч на 23 квітня в столиці пролунала серія вибухів одразу після оголошення тривоги через загрозу БпЛА з південного заходу.

«В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ у ніч на 21 квітня. 

За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку. У столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих 

Атака на Одесу

У ніч на 23 квітня в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало семеро людей. Щонайменше 14 квартир пошкоджено.

«Унаслідок атаки ворога пошкоджено житлові будинки. Постраждало щонайменше 14 квартир. На місці ДСНС, Муніципальна варта, інші екстренні служби допомагають рятувати людей», – зазначив мер міста Геннадій Труханов.

Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян. Постраждали семеро людей. Попередньо без загиблих. За уточненими данними врятовано 34 особи, з них троє дітей. Постраждало семеро осіб, з них двоє дітей.

Британія виділяє Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Сунак оголосить про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку життєво важливого обладнання. 

Пакет допомоги містить:

  • 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,
  • понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,
  • понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,
  • майже 4 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

Додаткове фінансування розміром 500 млн фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро. Про це пише Index.

Причиною він назвав той факт, що в Україні досі не припинилася «дискримінація угорських компаній». За його словами, «доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять».

«Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти схваленню таких рішень», – наголосив Сійярто.

КНДР провела навчання з ядерного контрудару

Північна Корея вперше провела навчання з нанесення умовного ядерного контрудару. Лідер КНДР Кім Чен Ин керував комбінованими тактичними навчаннями, що імітували ядерну контратаку за участю надвеликих реактивних артилеристів.

Під час військових маневрів бійці підрозділу, на озброєнні якого стоять надвеликі реактивні гармати, «випустили вогонь для знищення ворогів» і вразили ціль, розташовану на острові на відстані 352 км.

Як пише північнокорейське агентство KCNA, навчання стали попередженням для США та Південної Кореї, які нещодавно здійснили об’єднані військові навчання з більш ніж сотнею бойових літаків різних типів на базі ВПС Кунсан у Південній Кореї.

Теги: тривога вибух Велика Британія Київ міністр військові навчання фінансування Північна Корея навчання дискримінація Ріші Сунак Сійярто Одеса

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