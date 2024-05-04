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До парламенту Канади внесено законопроєкт щодо прискорення військової допомоги Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
До парламенту Канади внесено законопроєкт щодо прискорення військової допомоги Україні
Законопроєкт вимагає від уряду негайно передати Україні надлишкове військове спорядження Збройних сил Канади
фото з відкритих джерел

Законопроєкт закликає канадські державні кредитні установи надавати пріоритет оборонним промисловим проєктам в Україні

У нижній палаті парламенту Канади зареєстрували законопроєкт, який має спростити процес надання Україні військової допомоги та підтримати українську оборонну промисловість. Законопроєкт вніс депутат від опозиційної Консервативної партії Гарнет Дженуіс, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, законопроєкт вимагає від уряду негайно передати Україні надлишкове військове спорядження Збройних сил Канади та скасувати або спростити експортний контроль щодо військового обладнанням, яке прямує до України.

Окрім цього законопроєкт закликає канадські державні кредитні установи надавати пріоритет оборонним промисловим проєктам в Україні.

«Після понад двох років війни Україна не може більше чекати на необхідну допомогу. Для досягнення перемоги України, відстоювання її суверенітету й безпеки, критичними є негайні дії. Цей законопроєкт – це важливий крок до підвищення оборонних спроможностей України та пришвидшення втілення канадських енергетичних проєктів», – заявив автор законопроєкту Дженуіс.

Також документом вимагається прискорити втілення енергетичних та гірничо-видобувних проєктів у Канаді, зокрема у сфері скрапленого газу й ядерної енергетики «для заміни енергетичного експорту із ворожих держав та підтримки енергетичної співпраці між союзниками й партнерами».

До слова, Канада виділяє додаткове фінансування на постачання Україні дронів та артилерійських снарядів. Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер.

Під час «Рамштайну» Блер оголосив про виділення 3 мільйонів канадських доларів ($2,2 млн) на виробництво дронів оборонною промисловістю України.

Нагадаємо, міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що прихильність Канади Україні стала важливим внеском у посилення НАТО в той час, коли Сполучені Штати «не змогли активізувати» допомогу країні, яка перебуває в бойових умовах. Про це повідомляє CBS News.

Христя Фріланд не уточнила, чи планує Канада збільшити федеральний бюджет з метою досягти цільового показника військових витрат НАТО для країн-членів у 2% ВВП. Однак зауважила, що зобов'язання Канади перед Україною на душу населення, які вона назвала «найактуальнішим викликом для НАТО», були «дуже значними».

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Теги: міністр населення Україна фінансування партії промисловість бюджет депутат Канада законопроєкт

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