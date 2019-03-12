Фельдман про ситуацію на ринку «Барабашово»: Сьогодні нас атакують, але ми вистоїмо



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Більше 20 років тому саме Олександр Фельдман стояв біля витоків створення ТЦ «Барабашово»

Для поліпшення діалогу між підприємцями та адміністрацією ринку Фельдман запропонував переобрати Раду підприємців «Барабашово»

Підприємці ТЦ «Барабашово» готові відстоювати свої права, спільно вирішувати поточні проблеми і не допустять політизації процесів навколо найбільшого ринку України.

Про це йшлося на зустрічі народного депутата Олександра Фельдмана з підприємцями Харкова.

«З самого початку передвиборних процесів в нашій країні ТЦ «Барабашово» зайняв принципову позицію - бути поза політикою. Таку ж позицію зайняв Міжнародний благодійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана», Соціально-гуманітарний мультикомплекс Фельдман Екопарк і газета «Час», це багатьом не подобається. Сьогодні нас атакують по багатьох позиціях, але ми вистоїмо. Ми не дамо втягнути нас в брудну політичну війну, але і не діяти теж не будемо», - зазначив Фельдман.

Для поліпшення діалогу між підприємцями та адміністрацією ринку Фельдман запропонував переобрати Раду підприємців «Барабашово», до якої увійдуть лідери профспілкових організацій, земляцтва, члени активу.

«Рада має стати реальним інструментом для вирішення проблем, щоб вийшов живий, ефективний діалог. Є проблема, підприємці її озвучують, адміністрація повинна її вирішити, тут не повинно бути розбіжностей», - зазначив Фельдман.

При цьому він зауважив, що в ситуації, що склалася, є вина команди управління, але все зміниться найближчим часом.

«Тепер такого більше не буде, процес буде прозорим, всі зможуть брати участь в ухваленні рішень, я зі свого боку також буду контролювати ситуацію. Засідання робочої групи буде проходити системно, мінімум, раз на тиждень, а кожен майданчик повинен самостійно визначитися з делегатами», - сказав Фельдман.

Підприємці заявили про проблему політизації господарських процесів навколо «Барабашово» з боку окремих активістів, а також про реальну необхідність проведення подібних зустрічей.

«Ми не допустимо політизації процесу, а окремим чиновникам, які прикриваються інтересами громади - не дамо розоряти об'єкт. Найближчим часом адміністрація ТЦ чекає кредит, який буде направлений на розвиток об'єкта», - зазначив Фельдман.

Учасники зустрічі відзначили, що подібне спілкування стало початком нового формату партнерських відносин.

«Слова Олександра Фельдмана про те, що і адміністрації «Барабашово», і підприємцям потрібно знайти можливість поставити крапку в спірних питаннях і почати продуктивний діалог з чистого аркуша були підтримані повністю», - зазначили підприємці.

Фельдман також запропонував активістам і лідерам майданчиків задуматися про політичні амбіції, разом піти на місцеві вибори в 2020 році і продовжити відстоювати інтереси міста і області в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, в 90-і роки ринок «Барабашово» став для багатьох харків'ян єдиним джерелом доходу, допоміг підприємцям пережити кризу. При цьому і сьогодні ТЦ є одним з найбільших платників податків міста.

Більше 20 років тому саме Олександр Фельдман стояв біля витоків створення ТЦ «Барабашово».

Джерело: Gazeta.ua