Філарет пояснив, чому у зверненні до вірян згадав ім'я Коломойського



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет Фото: Михайло Глуховський, Главком

За словами почесного патріарха, Коломойський справедливо оцінив, що Київський патріархат створив Філарет

Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на прес-конференції щодо останніх подій навколо Української православної церкви пояснив, чому у зверненні до вірян згадав ім'я бізнесмена Ігоря Коломойського, передає кореспондент «Главкома».

За словами почесного патріарха, Коломойський справедливо оцінив, що Київський патріархат створив Філарет.

Патріарх Філарет оцінив підтримку майбутнім президентом України Володимиром Зеленським та олігархом Ігорем Коломойським Київського патріархату. Про це він написав у Facebook, виступивши зі зверненням до всієї української православної пастви у зв'язку з імовірним розколом у ПЦУ. Він виступив із критикою чинного глави держави Петра Порошенка і спростував звинувачення в тому, що домагається влади у Церкві.

«Якби я служив Церкві заради влади, то я міг би стати Московським патріархом. Але молився Богу, щоб на мені здійснилася Його воля, і я не став Московським патріархом. У владолюбстві мене звинувачували і в Москві. Говорили: не став Московським патріархом, захотів стати Київським», — написав він.

Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.

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